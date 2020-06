Acciones individuales contra el cambio climático

Mientras descansaba después de plantar una higuera que me regaló un buen amigo, una labor no agotadora, pero en mis condiciones actuales sentí que había realizado una jornada completa de trabajo. Durante el descanso en una sombrita al levantar la cabeza me percate de nuestro limpio cielo azul. Sin darme cuenta empecé a contar el número de aviones que pasaban, incluyendo esos que dejan una estela blanca a gran altitud, conté cerca de 10, al mismo tiempo escuchaba los chillidos de los camiones doble remolque que aún circulan como perros por su casa por el centro de mi colonia, que es una zona residencial, no industrial.

Todo esto aderezado por el ruido de los motores de los coches y motos que un golpe en mi conciencia como una revelación, como aquella que pasó cuando me trasladé de Torreón a México y luego de regreso, y estuve no más de cuatro horas en una reunión sobre medio ambiente, incluida la cena, la conclusión de la reunión, que no me acuerdo del tema fue que le enviáramos una carta a nuestro diputado e hiciéramos la labor con otras persona. Ridículo no es cierto, mi reflexión fue cómo podemos ser sustentables y peor aún cómo detener el cambio climático que es el más directamente asociado con la grandes emisiones de gases de efecto de invernadero. En lo personal me pregunto ¿cómo bajar mi huella de carbono? Como contribución individual a esta problemática, lo que hice desde aquel viaje fue cambiar todos los focos a focos de bajo consumo, moderé el uso del aire acondicionado, lo cual no fue cualquier cosa, particularmente en verano, reduje el tamaño de la ventana que daban hacia el poniente y en plena helada del 2011 cambié mi boiler de gas por un boiler solar, creo que esta fue mi mejor decisión, la reducción de consumo de gas fue bastante significativa. El segundo impulso vino después de contar aviones y escuchar el desagradable tráfico de mi calle, por cuestiones de salud personal he reducido radicalmente el uso del coche, pero mi impulso de ir más allá continuó y pensé que lo que seguía era llenar mi azotea de paneles solares. Pedí que me hicieran el estudio y cotizaran, el resultado fue negativo, por un lado, los cambio hechos con anterioridad habían bajado el consumo de energía eléctrica y, por otro, la devaluación del peso frente al dólar elevó el costo del equipo, quedando fuera de mi presupuesto. Esta siempre ha sido una limitante, es la segunda vez que lo intento, tendremos que esperar a que sean más accesibles los paneles solares y a que mi consumo de energía eléctrica se ajuste a un perfil de necesidad de ser más eficiente y eficaz. Por lo pronto estas han sido mis acciones para disminuir mi huella de carbono, pero ahora le pregunto a Usted que seguramente tiene conciencia del calentamiento global y del cambio climático ¿qué estaría dispuesto a hacer para reducir su huella de carbono? O prefiere como lo hacen muchas personas, incluidas personalidades del ámbito político, como el presidente Trump, negarlo diciendo que no está pasando nada, o bien que se trata de algo natural y que no tiene nada que ver con nosotros, o de los aceptan el problema pero que están seguros que lo estamos resolviendo con "tecnologías". Se trata de intentos de negar una culpabilidad, de eximirse de toda obligación y continuar luego con el linchamiento de los que algunos llaman profetas de la fatalidad o sea los ambientalistas. Aunque no niego que en no pocas ocasiones las advertencias y las denuncias se convierten en un mensaje poco popular, ocasionando las evasiones antes citadas. No obstante, en los últimos años se ha notado un cambio importante gracias a Greta Thunberg y a la incorporación de los jóvenes. 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste