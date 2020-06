Todo lo que ocurrió tras el sismo de 7.5 que sacudió a México

Luego de registrarse un sismo de magnitud 7.5 con epicentro en el sureste de Crucecita, Oaxaca, autoridades han reportado sus evaluaciones entre las que se encuentra saldo blanco, daños a estructuras y algunas muertes.

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que, con base a reportes de David León Romero, coordinador nacional de Protección Civil, debido a un derrumbe, hay un fallecido y una persona herida en el municipio de Huatulco, Oaxaca.

"En cuanto daños materiales, me dice David que afortunadamente no hubo daños graves, son derrumbes, se rompieron cristales, se cayeron algunas marquesinas, bardas, nada graves. Las instalaciones estratégicas no sufrieron ningún daño, puertos, aeropuertos, las refinerías, las hidroeléctricas, todo está en buen estado", refirió el Presidente.

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que la refinería "Antonio Dovalí Jaime", de Salina Cruz, fue puesta en "paro seguro" por un conato de incendio provocado por el sismo.

La petrolera explicó que el complejo registró un disparo en los turbogeneradoras y caldera, lo que ocasionó el incendio que fue sofocado de inmediato, sin ocasionar daños de consideración ni afectaciones en el personal que labora en la refinería.

#PemexInforma que por sismo con epicentro en costas de Oaxaca, la refinería "Antonio Dovalí Jaime" en Salina Cruz fue puesta en paro seguro por registro de disparo en los turbo generadores y caldera, lo que provocó un conato de incendio que fue sofocado de inmediato. pic.twitter.com/LCG6hX1Vei — Petróleos Mexicanos (@Pemex) June 23, 2020

"Hasta las 11:45 horas de hoy martes 23 de junio, se han registrado 303 réplicas del sismo de magnitud 7.5 ocurrido en Oaxaca, la más grande fue de magnitud 4.6", informó a través de Twitter el Sismológico Nacional.

El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, confirmó que el saldo hasta el momento es de una persona fallecida y una más herida por un derrumbe en dicho municipio de la región Costa.

Estados Unidos emitió una alerta de tsunami para las costas del Pacífico de México, de América Central y hasta de Ecuador, Perú y Hawái.

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico de Estados Unidos (PTWC, por su sigla en inglés) dijo que "olas peligrosas" de hasta tres metros podrían golpear en cualquier lugar a menos de mil kilómetros del epicentro del terremoto.

El Servicio Sismológico Nacional reportó olas por arriba de los 60 centímetros en Huatulco; expertos afirmaron que se esperan olas de hasta un metro en la costa del estado.

El Centro de Alerta de Tsunamis (CAT) de la Secretaría de Marina alertó que se esperan variaciones anómalas del nivel del mar de hasta 113 centímetros sobre el nivel de la marea en Oaxaca y Chiapas.

El sismo de la mañana de este martes provocó la afectación del servicio eléctrico de aproximadamente 2 millones 659.3 mil usuarios en el país, según informó la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en su cuenta de Twitter.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que tras el sismo se identificaron 36 edificios con daños menores; de ellos 4 del gobierno capitalino.

También hay reportes de dos lesionados; se trata de un hombre al que se le cayó un cable de alta tensión en Iztapalapa, por lo que fue trasladado al hospital Rubén Leñero; y un menor que cayó y fue trasladado al Pediátrico de Moctezuma.

En videoconferencia desde las instalaciones del C5, la mandataria local comentó que presentaron daños menores, en fachadas principalmente, en 32 edificios ubicados en las alcaldías Cuauhtémoc, Iztapalapa, Benito Juárez y Gustavo A. Madero. Además de cuatro edificios de Gobierno.

Entre estos edificios se encuentran la Unidad Habitacional Lindavista, donde tuvieron que ser desalojados 40 departamentos, pues el inmueble ya estaba en proceso de reparación.

Detalló que el 97.5% de los altavoces de la Ciudad de México funcionaron y se está haciendo la revisión del resto.

En tanto, sobre los hospitales, principalmente a los que atienden pacientes Covid-19, Sheinbaum Pardo, comentó que ninguno se desalojó y se están haciendo las revisiones pertinentes, pero hasta el momento tampoco se registran daños.

No obstante, un hospital en la alcaldía Álvaro Obregón tuvo que ser desalojado, así como un Centro de Salud en Tláhuac, mientras que en el hospital de la Mujer, presentó una fuga de gas, misma que fue reparada y no representa un riesgo.