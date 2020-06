Riquelme pide que cambios en compra de carbón sean paulatinos y no 'desmadren una región'

El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, dijo que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no cuido los tiempos para lanzar las licitaciones en la compra de carbón y con ello se perjudican a la Región Carbonífera de Coahuila que se sostiene de esta actividad.

“(Manuel Barlett titular de la CFE) ya se llevó el año, como si no supiera que de eso vive la gente en la región carbonífera, como si no supiera que lastimo a la región... Estamos a favor que se revisen contratos y se eliminen prestaciones y privilegios que algunos tenían en el país, pero que se tanteen, que sea paulatinos y no desmadren una región”, dijo el gobernador durante la mañana de este martes.