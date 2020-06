Gerente de restaurante utiliza la frase 'no puedo respirar' para un platillo y es despedido

La dirección de Hole in the Wall Pub tomó la decisión de "suspender inmediatamente" a Sam Diedrick por un incidente que tacharon de "asqueroso" y pidió disculpas ante sus clientes y trabajadores, según un comunicado publicado en la página web del local.

"Es algo completamente censurable y en contra de nuestros valores. Hablaremos directamente con nuestros empleados para escuchar sus preocupaciones y explicarles los pasos que estamos realizando para que algo como esto no vuelva a ocurrir", aseveró la dirección de esta empresa que tiene cuatro establecimientos como este en el sur de Florida.

Diedrick también se disculpó por lo sucedido en sus redes sociales y lamentó "su insensibilidad con una broma de mal gusto", pero aseguró que "nunca tuvo intención de ofender a ninguno de sus empleados o de incomodar a los clientes".

Antes de todo este revuelo, según informó el canal NBC6, un camarero hispano del restaurante, Brandon González, renunció a su puesto por considerar "completamente ofensivo" lo que vio al entregar el recibo a un cliente que había consumido diez alitas de pollo ennegrecidas, llamadas así por parecer quemadas por fuera.

En el recibo que entregó al cliente se podía leer diez "no puedo respirar".

Yesterday I was at work and my boss, hole in the wall co-founder Sam, thought it’d be funny to change the “Blackened” wings to “I Can’t Breathe”. Attention miami locals do not support this disgusting establishment. I quit today. #BlackLivesMatter pic.twitter.com/iqam1glm4V