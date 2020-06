Gobernador de Oaxaca reporta un muerto tras sismo de 7.5

El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, informó este martes que luego del sismo de 7.5, por un derrumbe en Crucecitas, en donde fue el epicentro, una persona perdió la vida. Además aseguró que no hay alerta de tsunami.

"En poblaciones como Pochutla, San Pedro Mixtepec, me reportan daños menores. Estamos en este momento con diversos presidentes municipales y me reportan que no hay daños mayores", dijo el gobernador oaxaqueño a Foro TV.