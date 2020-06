VIDEOS: Así fue el sismo registrado esta mañana en la CDMX

Durante esta mañana la Ciudad de México, registró un sismo con 7.5 de magnitud, el cual generó conmoción entre sus habitantes, quienes compartieron videos del incidente en redes sociales.

De acuerdo al SSN ( Servicio Sismológico Nacional), el epicentro fue a 12 kilómetros de Crucecita, Oaxaca.

Además, el sismo se sintió en otros estados del país como Veracruz, Chiapas y Guererro.

Por medio de redes usuarios compartieron clips que registraron el sismo, en los que se aprecia objetos moviéndose, así como edificios e incluso el desplazamiento de banquetas a causa del fenómeno natural.

Pinches lámparas bailando... que más nos hace falta vivir en este año? #sismo pic.twitter.com/8oq18MDZQa — Isaac Hernandez (@isaacoloko) June 23, 2020

Cabe destacar que hasta el momento no se han reportado daños mayores a causa del sismo.

El recuento de los daños #Sismo en #Oaxaca provoca que algunos edificios antiguos se dañaran. pic.twitter.com/XOKixKHvhu — OaxacaesNoticia (@OaxacaesNoticia) June 23, 2020

Este 2020 sin duda será uno de la más recordados de la historia. Cuídense mucho amigos.#sismo pic.twitter.com/UgY5r1KSEn — Yair Lara M (@yairlaramtz) June 23, 2020

Ahora si sentimos la en Tlatelolco #Sismo pic.twitter.com/eJJA3zi8hG — Jefté Eduardo (@MrLadrillo) June 23, 2020

Vecinos de la colonia Condesa en la CDMX grabaron el #sismo desde su terraza. pic.twitter.com/SGazYhsWXv — SUUMA Voluntarios (@SUUMA_CDMX) June 23, 2020

#VIDEO | En la colonia #Roma, en #CDMX, así se movieron los edificios ubicados cerca de la fuente de Cibeles por el #sismo de esta mañana.



#Trending pic.twitter.com/zBfDSkac1r — Trending Mx (@TrendingMx_News) June 23, 2020