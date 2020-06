Las controversias de Chumel

"Soy Chumel Torres, ingeniero de profesión. Soy de Chihuahua, ejercí 10 años la ingeniería, soy un ingeniero muy inteligente. Hace tiempo escribí un tuit criticando a López Obrador, gracias a eso me llamaron para escribir una columna de política y luego llegó El pulso de la República y 'punch' que pega", así se describió Chumel Torres en una entrevista que dio a El Siglo de Torreón en julio de 2016.

En ese entonces, Chumel promocionaba la salida de su programa Chumel con Chumel Torres en un hotel capitalino y fue ahí donde atendió a esta casa editora. Durante la semana pasada, se vio envuelto en varias polémicas que concluyeron con la suspensión de la citada emisión.

"En virtud de las recientes alegaciones con respecto a comentarios hechos por Chumel Torres en redes sociales, HBO Latin America ha decidido suspender la transmisión del programa Chumel con Chumel Torres hasta nuevo aviso, mientras realizamos una investigación sobre las mismas", se lee en el comunicado emitido por HBO el viernes 19 de junio.

Esos dichos a los que se refiere el canal de paga tienen que ver con la editora, Tania Tangle, la youtuber Yuya, y con el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador y la Primera Dama, Beatriz Gutiérrez Müller, Jesús Ernesto.

La semana pasada, el Conapred anunció que cancelaría un foro sobre racismo y clasismo en donde participaría Chumel . La decisión la tomó el órgano de Estado luego de que Gutiérrez Muller posteara en Twitter que cómo era posible que invitaran al influencer a un foro relacionado con esas temáticas ya que lo acusó de haber llamado a su heredero, "chocoflan". Esto ocurrió durante una emisión de El pulso de la República en 2019.

"¿A este personaje invitan a un foro sobre discriminación, clasismo y racismo? Sigo esperando una disculpa pública de este individuo sobre los ataques a mi hijo menor de edad. #ConLosNiñosNo", escribió Müller haciendo alusión a que el apodo que le puso a Jesús Ernesto fue también un insulto a la niñez.

Ante la petición de la escritora e investigadora mexicana, Chumel Torres se valió de la misma red social para disculparse.

"Nunca me metería contra un morrito y no quiero tener eso en mi conciencia. Una disculpa a usted y a su hijito por lo hecho y ojalá todo esté bien. Usted es una mamá y a las mamás se les respeta", le expresó.

En la conferencia mañanera del 17 de junio, AMLO de igual manera aprovechó para tundir a Chumel. La relación entre ambos jamás ha sido buena, pese a que el influencer saltó a la fama por criticar al abanderado de Morena cuando aún no era presidente.

"No puede ser que gente racista y clasista siga soterrada, oculta, enmascarada, engañando. Cómo se va invitar a alguien que discrimina a un acto de estos. Soy partidario de la libertad, pero es el colmo", externó AMLO.

En cuanto a Yuya, Chumel sostenía un enfrentamiento en redes sociales con la editora Tania Tangle ya que ella le reclamaba que se había dirigido de una forma incorrecta al pueblo Rarámuri en Twitter.

Al calor de los tuits, Torres le recomendó a Tangle que mejor se pusiera a ver el canal de Yuya. "Ya no veas El Pulso, nomás te enojas. Ve a Yuya, es más tu ondita. Bonito día". Sus palabras causaron revuelo una vez más.

Ante esta respuesta por parte del nacido en Chihuahua, muchos de los usuarios de Twitter se molestaron y lo calificaron de "misógino y machista", ya que con su comentario estaba menospreciando el canal de Yuya.

Sin duda, han sido días difíciles para Torres por las polémicas en las que se ha visto involucrado y la pausa que le han dado en su emisión de HBO, algo que hasta ahora no afectaría su noticiero que pasa por Youtube, El pulso de la República.

Chumel tiene muchos detractores, pero también demasiados fanáticos que le han demostrado su apoyo en la red y en persona. Recién dio a conocer el chihuahuense que sus vecinos le llevaron un postre.

"Los vecinos de mi edificio me regalaron un pastel que dice: 'ánimo, eres grande'. Eso ya valió más que todos los ataques que quieran", redactó en Twitter.

En la red del pajarito, Torres de igual fue respaldado por Adal Ramones y Sergio Mayer. El primero le dijo que es un buen crítico y al segundo no le agradó que HBO le interrumpiera su programa.

"No había tenido la oportunidad de escribirte y no tengo el gusto de conocerte en persona, pero considero que eres uno de los mejores comunicadores y críticos políticos de la actualidad. Sigue así, que somos muchos los que pensamos como tú. Te has hecho en el camino con valor!", le posteó Adal.

"Las expresiones de la cultura popular son parte fundamental de una democracia sana y participativa, y deben ser respetadas. Lamento el hecho de que @HBOLAT suspendiera el programa de @ChumelTorres. Los invito a reconsiderarlo", tuiteó el actor y ahora diputado.

La Comarca Lagunera no ha pasado desapercibida para el influencer, Chumel Torres. Varias veces ha criticado situaciones ocurridas en la región y además hace poco se declaró fanático de Tropicalísimo Apache.

Durante una entrevista que dio al medio El Chilango, Chumel reveló que había una canción de Apache que lo ponía siempre de buenas y esa es 40 grados. "40 grados de Tropicalísimo Apache me da vida. La señora que me ayuda en la casa, me despierta con esa canción", dijo Torres.

En octubre de 2019, un niño fue hospitalizado tras sufrir quemaduras en el cuerpo mientras jugaba en la cocina de su casa en Lerdo, pues una olla de frijoles hirviendo cayó sobre él tras jalarla.

A modo de risa, Chumel bromeó con la situación mencionando el accidente ocurrido en la llamada Ciudad Jardín. "En Durango, niño se quema con olla de frijoles. 'Mamá ¿Qué vamos a comer hoy? Huele bien rico'. Pues a tu hermanito".

En 2018, en las redes sociales circularon imágenes de un semáforo que supuestamente se había derretido en Torreón. El Sistema Integral de Mantenimiento Vial del Ayuntamiento de Torreón negó que esto haya ocurrido, pero Chumel se quedó con la idea de que sí pasó.

"El calor en el norte está inmamable, pone uno un tuit de que 'hay qué calor' y los norteños luego luego ponen 'Hace mucho más calor aquí, se derritió un semáforo en Torreón', que es lo más cabrón que ha pasado en Torreón en un ching.. de tiempo, hasta venden souvernis del semaforito derretidito", dijo.