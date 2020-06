Detienen a pareja acusada de matar a su hijo tras obligarlo a beber 3 litros de agua

De acuerdo a informes oficiales de la Oficina del Sheriff del Condado de El Paso, en Colorado, EUA, Tara y Ryan Sabin de 42 y 41 años respectivamente, fueron detenidos el martes por la noche tras la investigación en torno a la muerte del menor de nombre Zachary, que falleció el día 11 de marzo.

Según detalla el medio internacional KKTV, la autopsia practicada al niño que era hijo biológico de Ryan, reveló que éste falleció por 'intoxicación forzada de agua', después de verse obligado a beber 4 botellas de agua de 24 onzas cada una, en un periodo de 4 horas sin ingerir alimentos.

EPSO issues arrest warrant for couple in juvenile death. Both facing First-Degree Murder charges: https://t.co/x9cNojKUYU pic.twitter.com/WGpc2eHEM9