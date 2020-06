Compran todo el helado de abuelito para que pueda irse y celebrar el Día del Padre

Para ayudarlo a llegar a casa más temprano y celebrar su día, la familia tomó una hielera y metió todo el producto que traía en su carrito.

Entre lágrimas, el hombre mayor agradeció a la familia por el noble gesto.

El emotivo momento se publicó en TikTok, pero más tarde, fue exportado para difundirse a través de Twitter, donde ya acumula más de 1 millón de reproducciones.

La usuaria Natalie Rojas comentó que se trata de su abuelo, quien es el soporte de su familia.

Para agradecer el gesto de la familia que lo ayudó, la chica pidió a los que comentaron el video a localizar a los protagonistas para entregarles una dotación de paletas sin costo como agradecimiento.

They bought all the paletas so he can go home and relax on Father’s Day pic.twitter.com/S71mDlIRo0