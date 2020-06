Para Empezar

Soy un convencido de que los factores externos influyen en nuestras acciones pero jamás hay que culparlos por nuestros fracasos, uno fracasa por nuestras decisiones y es el culpable de todo lo bueno y todo lo malo que nos pasa. Para mí quien odia los lunes con rencor pienso que más bien odia su vida y no un simple día de la semana, quienes culpan de todo al gobierno para mí tienen un grave problema de inacción y quienes en todo ven complots o mandatos supremos de fuerzas superiores, simplemente no deberían ni levantarse de su cama, solo sirven para contaminar.

Este 2020 nos está poniendo difícil la cosa de no quejarse de lo inesperado, la verdad este año se ha lucido como uno especialmente complicado, cada día surge algo más en cualquier tema y las noticias esperadas como alguna medicina o vacuna para el coronavirus nomás no aparece. La Pandemia dejará una estela de muerte y crisis económica que jamás vamos a olvidar, por más positivo que uno sea no se ve la luz y la ilusión de que volveremos mejores y menos mezquinos cada vez suena más a cuento con días tan podridos en redes sociales como los que hubo esta semana que terminó.

En fin, hablemos de futbol y de Santos Laguna que no escapa a eventos desafortunados. Sin duda el más doloroso es y será la lamentable fractura del crack Brian Lozano, no nos cae el veinte, traemos mucho ruido en la cabeza y creo que no hemos sido lo suficientemente conscientes con el tema. El golpe para Almada es brutal, el director de su orquesta no va a estar todo el torneo. El hombre que podía marcar la diferencia para ganar algo, no va a jugar un solo minuto en el Apertura. Santos tendrá que buscar soluciones, Diego Valdés y Ayrton Preciado están OBLIGADOS a rendir, OBLIGADOS a demostrar que pueden ser quienes marquen la diferencia. De Diego hemos visto excelentes destellos pero mucha irregularidad, Preciado sin embargo ha sido muy regular, muy regular para lesionarse y borrarse como fantasma, la vida le da esta oportunidad de quitarse la etiqueta de petardo y fraude.

A todo esto se agrega la salida de Jonathan Orozco, indiscutible portero de gran nivel, con salida fina y reflejos felinos. La ausencia de un jugador de esa calidad siempre pesará, sin embargo, creo que Santos tendrá en Carlos Acevedo un joven ilusionado con hacer historia, un santista de cuna. Almada debe hacer sentir a Carlos titular, nada de dudar con Gibrán Lajud quien válidamente presionará deportivamente para ser titular.

Santos se coloca como todos nosotros en este 2020: lleno de adversidades pero buscando la gloria. Cuando Santos se ve así, no sería la primera vez que sorprendiera a todos y sobreponiéndose a todo, triunfe.