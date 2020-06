Consultorio Deportivo

Primero que nada, espero hayan pasado un feliz, aunque atípico día del padre y entramos a un comentario ante la muy probable salida del portero Jonathan Orozco.

La posición del portero es un caldero, hay días de gloria y días aciagos para el olvido e incluso días en que se vive la terrible dualidad de enfrentar las dos situaciones, es un puesto en el que se trabaja arduamente y en la mayoría de las veces se tarda en llegar. La Laguna ha dado grandes porteros tanto nacidos en esta querida tierra como otros que llegaron para crecer hasta ganarse el cariño de la afición hasta hacerse uno de los nuestros, en los ya lejanos tiempos de los primeros años de la Primera División aparecían en la alineación de los Diablos Blancos del Torreón los nombres de René Vizcaíno, Salvador Kuri y del siempre bien recordado Raúl “Güero” Navarro, el crecimiento de Chava lo llevo a una pre selección nacional, por el lado de la Ola Verde del Laguna dos inolvidables porteros Rogelio Ruiz Vaquera quien llego a ser seleccionado olímpico en Múnich en 1972, surgiría en el mismo Laguna mi entrañable Rubén “Gato” Chávez qepd, su debut fue marcado en una sustitución por lesión en un partido en el viejo San Isidro frente a los entonces azulcremas del América, en una jugada frente al ídolo del momento Enrique Borja en que Rubén arriesgo el físico quedo con fuerte golpe, el goleador con lealtad deportiva se acercó al “Gato” para preguntarle si estaba bien, anécdota siempre recordada por Rubén. Vendrían otros tiempos llegaría Santos Laguna y en sus filas encontraríamos a Luis Lozoya, otros jóvenes que llegarían como porteros suplentes al primer equipo como Mario López, Manuel Corona el alemán más lagunero y Tomás Adriano, todos ellos hoy comparten su experiencia con jóvenes en formación, otros como Luis Michel y Cirilo Saucedo crecieron enormemente en las filas verdiblancas llegando a selecciones nacionales, Manuel nos ha representado en mundiales de futbol playa. El debut de Tomás es de película, jugábamos en el Estadio 3 de marzo de los “Tecos” de la UAG y nuestro portero titular Adrián Martínez sufre una fuerte lesión muscular en el abductor, valoro la lesión y le comunico al cuerpo técnico de la incapacidad de continuar en el partido y me toca la fortuna de llenar la tarjeta de cambio – sale adrián Martínez No. 1- entra Tomás Adriano No 51, la narración circula en las redes, camino al vestidor a donde trasladé a Adrián vemos como desvía con grandes reflejos un tiro de castigo y después le comunico que Tomás le atajó un penal nada menos que a Roberto “Chorrillano” Palacios, noticia que el “Grande” recibió con alegría.

Hoy me da gusto de la gran posibilidad de que Carlos Acevedo pueda ocupar el puesto titular de la portería santista y me viene el recuerdo de un pequeño que salió varias veces a la cancha para la foto oficial con el primer equipo en el viejo Corona, su alegría en el nuevo en aquella espectacular goleada en el nuevo compartida con sus padres y compañeros. ¡Dale Carlos y hasta la próxima!