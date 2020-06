Alerta embajada de EUA sobre bloqueos en Guanajuato

Además advirtió de un tiroteo activo en San Luis de la Paz.

Ante los hechos de violencia, la embajada recomendó evitar dichos caminos hasta fueran liberados, seguir las noticias y atender las indicaciones de las autoridades, mantener contacto con familias y amigos y registrarse en el programa de mensajes de seguridad o de viaje.

El día de hoy, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que el día anterior detuvo a la mamá, la hermana y la novia de José Antonio Yépez "El Marro", líder del cártel de Santa Rosa de Lima quien posteriormente difundió un video en el que pide ayuda, amenaza con violentar Guanajuato y denuncia que las detenidas son víctimas de tortura.

Security Alert Message for U.S. Citizens: Guanajuato - Reports of ongoing unofficial roadblocks. https://t.co/uYF0VbBUpN