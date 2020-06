La Columna de Rosell

Con la salida (todavía no oficial) de Jonathan Orozco termina un ciclo de trece años del Santos Laguna teniendo su portería custodiada por arqueros de élite. Este ciclo inició un veinte de enero del 2007 con la llegada de Oswaldo Sánchez una semana después de haber ganado el campeonato con las Chivas.

Siete años estuvo Oswaldo en La Laguna, dos títulos de liga, innumerables subcampeonatos de Liga y de ConcacafLiga de Campeones, hasta su retiro con la playera de los Guerreros echando raíces en nuestra región. El once de diciembre del 2014SantosLagunaanuncióel fichaje de Agustín Federico Marchesín, portero proveniente del Atlético Lanús de Buenos Aires. Llegó con buenas recomendaciones, pero la verdad en Torreón se convirtió en ídolo por sus extraordinarias actuaciones y atajadas milagrosas, se convirtió en campeón en su primer torneo. Durante sus dos años con los Guerreros “Marche” se ganó el corazón de la afición lagunera hasta el día dos de diciembre del 2016 cuando se anuncia su contratación al América, de héroe a ruin villano pasó el argentino, pero nadie puede poner en duda el nivel de excelencia al que llegó Marchesín con el cuadro de la Comarca. Otra vez en pleno invierno la directiva santista anuncia oficialmente la contratación de su nuevo guardameta, un dos de diciembre del 2016. Llega Jonathan Orozco que después de ganar múltiples títulos con el equipo de sus amores los Rayados de Monterrey, parecería que nunca iba a dejar de ser parte de la pandilla y nada que llegó sorpresivamente al Santos Laguna.“Jona”mantuvo el gran nivel que había tenido Santos en sus dos porteros anteriores, también levantó una Copa de Liga y a pesar de su identificación con uno de los integrantes del tridente odiado por la raza lagunera, Tigres, Rayados y Águilas, poco a poco la gente le fue creyendo su pasión y entrega por el verde y blanco. Al momento de escribir esto no se había hecho oficial su traspaso a los Xolos de Tijuana, todas las señales indican que Orozco se va seducido sobre todo por un contrato de cuatro años a sus 34 años de edad. “Spider Man” dejará su gafete de capitán y el candidato idóneo a sustituirlo en la capitanía es el central brasileño Matheus Dória. El lado positivo de la salida de Orozco será que Santos aligerará su nómina y por fin le dará la oportunidad de la titularidad indiscutible a Carlos Acevedo. Si Guillermo Almada director técnico del Santos confirma sus intenciones poniendo en el once titular a Acevedo, Carlosse convertirá en el primer guardameta canterano titular en la historia de la institución. Se habla también de la llegada del joven de 26 años de origen libanés Gibrán Lajud, parte de la operación que envía Jonathan Orozco a Tijuana. Lajud se dice no vendría a Santos sino reportaría en Atlas o en la Liga de Expansión con Tampico Madero, ya sería cuestión de Orlegi Deportes de donde acomodarlo. Lo que la inmensa mayoría de los seguidores santistas no desean es que Lajud llegue al equipo verde y blanco como titular relegando a Carlos Acevedo, eso está claro.Ahora, la vara que le dejan los tres “monstruos” que lo antecedieron es muy alta para Carlos, pero el chavo ya mostró que tiene el carácter para abrazar el compromiso de ser portero titular en un club don de durante trece años seguidos un super estrella ha estado en el arco. Y por el lado del aprendizaje que debió de absorber Carlos viendo y conviviendo con estos tres grandes ni hablamos. Es el momento de tomar este riesgo calculado, ¿Que se va a equivocar? Claro que se va equivocar, como se equivocaron los tres antes mencionados, ¿Que ser portero es una posición ingrata? Obvio que se sabe, te equivocas y a recogerla dentro del marco.El asunto es darle la confianza a Carlos de que pase lo que pase estará en el arco el siguiente partido, solo así se adquiere el oficio y sobre todo el liderazgo que todo portero debe de tener. Guardametas como Oswaldo, Marche o Jona. no solo hacen atajadas fantásticas que generan puntos, también hablan, gritan, ordenan y se ganan el respeto de sus compañeros, eso seguramente lo ira adquiriendo Acevedo mientras acumule minutos cuidando la puerta santista.