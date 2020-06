DICHOS DE SOR JUANA

La vida heroica

y no las horas

Estos tres versos de Sor Juana constituyen un cadencioso y certero refrán. Cadencioso por su métrica de pentasílabo-heptasílabo-pentasílabo de rima asonante o-a (heroica-horas). El lector lo puede memorizar en unos segundos, cerrar los ojos y decirlo para escuchar su rítmica y grata cadencia. Por otra parte, es un refrán tan certero como los refranes clásicos porque dice la verdad indudable de que una vida valiosa la constituyen los hechos notables y positivos y no el tiempo que haya durado. Son incontables las vidas que han alcanzado una longevidad considerable pero se perdieron sin dejar rastro memorable.

El refrán compuesto por La Americana Fénix aparece entre los parlamentos de la tercera loa que escribió para el rey español Carlos al cumplir uno más de sus recién rebasados veinte años de edad. Era un rey muy joven, por tanto su vida no se podía aún considerar larga, no había acumulado muchas horas sobre el planeta. Pero, siguiendo lo implicado por los versos de la Décima Musa, a pesar de su juventud ya habría consumado hechos significativos que lo elevaban ante la consideración de los súbditos.

Los encargados de entonar el sonoro refrán son los personajes-alegóricos de Tiempo y Música y su parlamento se completa sólo con un verso más: "Porque de un rey supremo / la vida heroica / la componen los triunfos / y no las horas". Como puede verse, con la poda del primer heptasílabo, el refrán inventado por la Décima Musa se puede considerar para recordar la necesidad de hacer valer la vida con hechos notables, no sólo con vivirla largamente. Sor Juana dice: "la vida heroica / la componen los triunfos / y no las horas".