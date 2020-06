Las palabras tienen la palabra

ESTO ES SER PADRE

Padre es muchas cosas, porque la palabra misma guarda una buena cantidad de significados. Un padre es un hombre, un varón que ha engendrado de perdido a un hijo o hija… hay padres muy valientes que se avientan cinco, siete, hasta diez hijos o más… y cómo decía mi compadre: "¡todos comen!". Padre es también el que no necesariamente engendra a un hijo o hija, pero se hace cargo de su cuidado, de procurar que nada le falte, desde una casa y comida, hasta el afecto y amor que son indispensables para un infante.

En el pueblo, al hombre que es la cabeza de la familia también le dicen padre, aunque los que se refieran a él sean nietos o bisnietos. El origen o principio de cualquier cosa también es un padre. Y si eres el autor de alguna filosofía o eres el inventor de algo, se dice que eres el padre de eso. Por ejemplo: Freud es el padre del psicoanálisis.

En la religión, padre se refiere al sacerdote que pertenece a alguna orden religiosa, pero también es la primera persona de la Santísima Trinidad; en este caso, Padre debe escribirse con mayúscula, porque es un nombre propio.

Coloquialmente decimos que algo está muy padre cuando está, pues así: padre, estupendo, bonito o cool como dirían los estadounidenses y muchos otros que quieren parecerse a ellos. A propósito de gringos, acá en Monterrey y en otras localidades del norte de México tenemos la costumbre de irnos de vacaciones a la Isla del Padre, que es la famosa isla de Texas (obviamente en Estados Unidos), donde nos vamos a pasear a la playa y… pues prácticamente nada más para eso, porque en la islita no hay muchas cosas qué hacer. Antes le decíamos la "isla del pobre" porque era una opción económica para quienes querían ir a la playa pero no les alcanzaba para pagar el viaje a Cancún. Ahora, con el precio del dólar, ya lo de "isla del pobre" como que no le queda mucho.

Como ya le he platicado en otro momento (seguramente en un Día del Padre) la palabra viene del latín pater que es el jefe, el protector, el que defiende a la familia de los peligros… ¡qué compromiso! Muchas palabras se han derivado de esta palabra latina. ¿Ejemplos? Claro que sí. Le tengo: patrón, que en México usamos mucho como el señor que emplea gente para trabajar, o sea, el jefe. De repente vemos en un restaurant un mantel que nos gusta, porque tiene un patrón muy bonito, ¿se refiere al patrón del restaurante? ¡Claro que no! Se refiere al dibujo que presenta la tela, que para que sea un patrón debe presentar una repetición de imágenes. Hay patrones de números, por supuesto, que son los que en siguen determinadas reglas de repetición.

La palabra patria también viene de pater; lo curioso es que es un nombre femenino aunque se refiera al padre, pero no se nos hace tan raro si decimos "la tierra patria" porque lo femenino en realidad se refiere a la tierra, y ésta es patria porque es donde tenemos nuestro origen.

Patronal, patriarca, patronímico y hasta el nombre de Patricia (y Patricio) vienen del pater… y aunque está muy padre el tema, es hora de que yo me despida de usted, no sin antes desearle: ¡feliz Día del Padre!

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

[email protected] Twitter: @donjuanrecaredo.

ME PREGUNTA: Fer Gaspar: Escucho mucho la palabra "pelele" pero ¿qué es?

LE RESPONDO: Un pelele es un muñeco de trapo con forma de humano, muchas veces relleno de paja. Como está muy débil su composición, se le puede doblar para ponerlo en la postura que uno quiera. Por eso, a una persona muy manipulable o inútil se le dice que es un pelele, porque se puede manejar al antojo.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Un padre se ocupa más de diez hijos que diez hijos de un padre.