Su salud Bucal

Tapaboca

Recuerden, una vez más, no hemos salido de esta pandemia que nos aqueja, al contrario, ya liberaron las operaciones comerciales para no sucumbir más económicamente, pero esto no significa que tengamos la libertad de hacer reuniones grupales, fiestas, y tener nuestra vida normal, con todas las reuniones de antaño. Es muy necesario cuidarnos para no tener problemas, según noticias solo el 30 por ciento de las personas siguen manteniendo la seguridad recomendada, y la situación se está poniendo grave. En esta ocasión hablare del tapaboca, cubreboca o mascarilla. Ésta se diseñó para proteger a los pacientes de los microrganismos patógenos potenciales provenientes de las vías respiratorias del médico tratante, posteriormente fue relevante para el terapeuta que lo utilizara para protegerse de los microrganismos del enfermo. Creado en 1890, era usada para hacer cirugías y proteger a los médicos de bacterias transmisibles. Luego, en 1910, China las usó para prever la tercera plaga bubónica. En 1918, el mundo las uso para protegerse de la gripe española. Desde entonces, la máscara en sí se volvió un símbolo de protección a las enfermedades. Luego también serviría como imagen de protestas (las más recientes, las de Hong Kong donde usaban mascaras negras para ocultar su identidad). En ciudades como Tokio, Mumbai y el DF se usan para protegerse de la contaminación. Las ultimas noticias, en cuanto a moda, están haciendo las compañías famosas, readaptaran sus fábricas para elaborarlas, así como de acuerdo con la ropa que utilizan. Es sumamente importante, moda o no, utilizarlo, es una barrera muy importante en el control de bioseguridad, es recomendable, para evitar aspirar la contaminación de aire, por descamación del tracto respiratorio, y cualquier otra contaminación del aire tóxica, o alergenas, así como las gotículas que salen de un estornudo, o al hablar, ya que la saliva contiene millones de bacterias. Los tapaboca o mascarillas se consideran eficaces cuando impiden la filtración del 95 % de partículas que midan 3.5 um, o más. Deben de cumplir con los siguientes requisitos: adaptarse perfectamente a la superficie de la cara desde nariz, hasta barba, no debe filtrar por los lados, no debe irritar la piel, debe de permitir la respiración cómoda, ser inodoros, no deben de tocar los labios ni los orificios nasales. Si la mascarilla esta húmeda o mojada debe de ser desechada, La vida útil del tapaboca es máximo 60 minutos, debe de ser colocado con cuidado y retirla por la tira de goma, y para desecharlo, tomando en cuenta que es material contaminado, colocarlo en una bolsa de plástico para depositarlo posteriormente en la basura, si usted está enfermo, de preferencia, dentro de una bolsa roja, las cuales las puede encontrar en las farmacias, o en el hospital, para que las personas que recogen la basura sepan que es material infecto contagioso. Recuerda las recomendaciones de salud, si tienes diabetes, hipertensión, exceso de peso, adulto mayor, exagera los cuidados. Escucho muchísimas quejas sobre el tapaboca, sienten que les falta aire, posiblemente no lo están utilizando bien. Siempre cubrir nariz, ésta también transpira, y contaminamos, no solo por la boca sale aire, por ella también respiramos lo del ambiente, los últimos estudios nos dicen de las gotículas que se quedan en el ambiente, y se pueden ir a los pulmones. Si usted ve a alguien que no esté usando adecuadamente el tapaboca, retírese, observe, y vera cuantos andan con él, hasta de bufanda. Otro detalle muy importante, es desechable, hay de varios tipos, asegúrese que sea bueno. Errores que se cometen: ponérselo sin lavarse las manos, tocar la parte interna y externa , dejar espacios entre el cubre boca y la cara, quitárselo para hablar con alguien. Verifica los pliegues estos deben de quedar hacia arriba, y por fuera. Ajustar el tapaboca para ajustarlo usar el dedo índice, la parte superior tiene un borde rígido que puedes moldear alrededor de la nariz, recuerda que el tapaboca n95 es para el área hospitalaria. Si utilizas tapaboca de tela, debe de ser resistente, pueden buscar tutoriales como hacerlos. Cuídate, si tenemos que trabajar, salir, hacerlo con responsabilidad y respetar a nuestros conciudadanos, cuidándonos entre todos.