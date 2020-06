Preocupa a carboneros cierre de filiales de AMHSA

Tras el anuncio del cierre de dos empresas en la región norte de Coahuila y una más en Eagle Pass, filiales de la empresa Altos Hornos de México S.A. de C.V.; Eduardo Jiménez Aguirre, presidente de la Unión Nacional de Auténticos Mineros, manifestó la preocupación que tienen los productores y transportistas que prestan servicio a dichas empresas.

"Nos preocupa como productores y transportistas, porque se cierra otro centro de trabajo, que muy poca gente de la región carbonífera todavía tenía esperanza allí en cuestión de transporte, de acarreo de carbón y claro que es una gran pérdida para le región", señaló el productor de carbón.

Jiménez Aguirre no descartó la posibilidad de que con el cierre de estas empresas pudiera abrirse una oportunidad para los productores de la región carbonífera; sin embrago, reiteró que hasta el momento no tienen información alguna pues la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no ha tenido ningún tipo de acercamiento con ellos.

"Es una situación que se torna muy difícil en toda la región centro, en la región carbonífera y ahora en los cinco manantiales y la frontera que es Piedras Negras", indicó Jiménez Aguirre. El empresario recordó que en el caso de la región carbonífera, suman más de siete meses de inactividad económica.

Finalmente señaló que están en espera de conocer, por parte del Gobierno del Estado de Coahuila, qué se va a realizar o cuál es la estrategia económica que se tiene para estas regiones; pues el respecto al apoyo Federal, consideró que este se ha venido abajo con el cierre de estos centros de empleo.