Lizbeth Rodríguez cuenta a sus seguidores su experiencia 'paranormal'

La 'youtuber' LIzbeth Rodríguez, reconocida por su conducción en el programa 'exponiendo infieles', acaparó la atención de sus seguidores gracias a que contó una experiencia 'paranormal' que supuestamente vivió recientemente.

Según narró a través de sus historias de Instagram, mientras estaba en su casa notó la presencia de 'algo blanco' que se movía cerca del balcón.

Así es como Lizbeth Rodríguez narró su experiencia paranormal. pic.twitter.com/iMgaXTdZhN — Vanessa Harp (@vaneharp) June 19, 2020

"Me pareció que algo se movió, pero no había nadie. Me asusté y vi pasar algo blanco, no era como una sombra, era como una línea", detalló Rodríguez.

Además, la mujer de 26 años de edad, agregó que 'estaría mintiendo si les dijera que es la primera vez que sucede algo raro'.