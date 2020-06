Lo que muchos ya venían especulando, eso del poco, por no decir nulo, interés que tiene en Coahuila la Cuarta Transformación quedó más que confirmado ayer por la Comisión Federal de Electricidad, que anunció que no le comprará carbón a los productores de la entidad, poniendo en riesgo algo así como unos 7 mil empleos en las zonas Norte y Carbonífera, azotadas no solo por la temible pandemia de coronavirus, sino por otras decisiones federales. Nuestros subagentes, disfrazados de minero desesperado, nos informan que muchos entendieron la decisión como una especie de venganza de la 4T luego de que la alianza de los "góbers" empezara a exigir al Gobierno federal un trato más equitativo, alianza que por cierto es prácticamente encabezada por el primer priista de México Miguel Ángel Riquelme.

El gancho al hígado que le proporcionó la CFE al estado además afectará a unos 4 mil empleos más en el vecino estado de Texas, cosa que no pondrá nada contento al rijoso presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y pudiera afectar la relación del famoso T-MEC. Ante esto, llama la atención que el senador coahuilense por Morena, quien además preside la Comisión de Energía, Armando Guadiana, no se haya pronunciado en un tema que dejará a miles de sus paisanos sin chamba. Por cierto, en el "club de Toby de los gobernadores", que tuvo su más reciente reunión en Monterrey, Nuevo León, quien hizo su debut en las grandes ligas fue el "joven maravilla" de Saltillo Manolo Jiménez, quien habló en nombre de todos los alcaldes, para beneplácito de don Miguel, aunque quizás lo mejor hubiera sido llevarse, por imagen de unidad multipartidista, al panista de Monclova Alfredo Paredes, quien literalmente se la "ha partido" para sacar adelante a su municipio en este tiempo de crisis sanitaria.

**************

Para no perder la costumbre de nadar como el salmón, contra la corriente, el Ayuntamiento de Torreón volvió a diferir sobre las medidas de prevención de contagios del incómodo COVID-19, pero al final tuvo que recular a la reapertura de panteones, luego de que el Gobierno de Coahuila les mandara un "decretito" donde les prohíbe tajantemente su apertura; apenas que, como usted sabe, estimado lector, se empezaban a dar pequeñísimas muestras de que al Municipio de Torreón le "interesaba" trabajar para frenar la elevada cifra de contagios del temible coronavirus, que flagela a la ciudad con más de 800 casos. Nuestros subagentes, vestidos de vendedor de flores y aguas frescas surgidos del autoempleo, nos reportan que el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, quiere seguir con la telenovela "Lo que el coronavirus se llevó", y es que en la reciente reunión del Subcomité Regional de Salud, al que asisten también los alcaldes de los cinco municipios de la Comarca Lagunera, fue el único que rechazó el cierre de los panteones por la celebración del Día del Padre, medida que se planteó a nivel estatal con el fin de evitar aglomeraciones y por ende más contagios, lo cual pareció no importarle, ya que sustentó en tono determinante que él sí abriría porque "resulta innecesario gastar esfuerzos en cerrar panteones". Este comentario causó el asombro de los presentes.

Y en tono de reclamo, tampoco perdió la oportunidad para seguir lanzando dardos envenenados contra el Gobierno del Estado, con quienes dice quiere "aclarar las inconsistencias" en las cifras que se generan respecto a la pandemia y las defunciones, proceso que aseguran ya se le ha explicado hasta el cansancio y, por lo visto, o no entiende o como diría el gran Tlatoani: yo tengo otras cifras. Al grado de que terminó lanzando acusaciones sin ton ni son. Dicen los subagentes que algunos ediles terminaron sugiriéndole que mejor mande revisar casa por casa sobre las personas fallecidas y sobre las contagiadas para verificar sus documentos; nomás eso sí, que no vayan a olvidar su cubrebocas. La cosa es que con el tema de la reapertura de cementerios, y en vista de que Torreón es el único Municipio con el que no más no se pueden poner de acuerdo, el "góber" Miguel Riquelme lanzó un decreto de último momento para prohibir que abran los panteones en estas fechas, por lo que al día siguiente el "apagafuegos" de la Administración Sergio Lara tuvo, de nueva cuenta, que dar la cara por el Ayuntamiento para decir que siempre sí acatarán las medidas y, "como de costumbre", se coordinarán con el Estado por el bien del ciudadano.

**************

Nuestros subagentes, vestidos de café de olla acompañado con pan de pulque, aseguran que el caso del exgobernador Jorge Torres López dio por unos momentos un respiro a la información del COVID-19. En este marco, comentan que el dirigente estatal del PRI, Rodrigo Fuentes Ávila, se le fue a la yugular al notario público y presidente de lo que queda del panismo, Jesús de León Tello, luego de que el "espurio" dirigente solicitó un informe a la Fiscalía General y la Fiscalía Anticorrupción de lo que han hecho en torno a las investigaciones que lleva la entidad en ese espinoso asuntillo. Ante esto, Rigo le reviró que al igual que le sucede en el terreno electoral, don Chuy también anda perdido en los temas de carácter legal, pues ni lee los periódicos ni ve noticieros de lo que las instancias mencionadas han realizado en torno al caso, y que su postura más de modo oportunista no es más que para desviar la atención del proceso electoral y representa señas inequívocas de su desesperación por la derrota que se le avecina, y aunque no han iniciado las campañas, no haya a quién culpar de la debacle que se le viene a su vapuleado y desarticulado partido. En resumidas cuentas, que ya despierte, porque nomás no da una y hasta convoca a rueda de prensa a la misma hora que su alcalde en Torreón está dando información de carácter relevante. Por lo que muchos miembros distinguidos del PAN terminaron sugiriéndole que estudiara el significado de la palabra "coordinación". Y por cierto, ya que estamos hablando de eso de "dar la cara", durante la audiencia del exgobernador interino Jorge Torres quien ya la dio fue su antecesor y "góber" bailarín Humberto Moreira, quien apareció en las inestables redes sociales de su vástago Rubén Humberto para celebrar anticipadamente el Día del Padre, justo en el día en que don Jorge se declara culpable de soborno, y de que "nadie lo presiona". Lo que llamó la atención de los internautas es la apariencia del profe, pues se le vio cansado y sin enseñar su músculo. ¿No será que anda preocupado por algo más?

**************

Si alguien se ha vuelto experta en verse estricta, férrea y muy decidida al momento de hacer cumplir las medidas de prevención en tiempos de la pandemia es la alcaldesa de la "alternancia" de la hermana república de Gómez Palacio, Marina Vitela, claro, aunque a veces solo lo haga para lucir frente a los medios o con algunos sectores y personas que coincidentemente no la favorecieran con el voto. Y esto se lo decimos, estimado lector, por las acciones de su "hija putativa", quien cobra como directora del DIF Municipal, Betzabé Martínez, quien no tomó las decisiones correctas ante un brote de coronavirus en el asilo a cargo de la dependencia a su cargo. Cuentan nuestros subagentes, disfrazados de cubrebocas de papel, que luego de que dieran positivo a COVID-19 dos adultos mayores, estos no fueron aislados como reza y dicta la norma sanitaria, sino, por el contrario, fueron dejados como si no más tuvieran una gripita en medio de los demás habitantes del asilo, por lo que la regada de la flamante directora del DIF ahora hizo que también parte del personal resultara contagiado y, para completarla, en lugar de mandarlos a casa en cuarentena, fueron obligados a trabajar en el Centro de Hospedaje a inicios de esta semana. La cosa es que afortunadamente funcionarios estatales se percataron de la gravedad de la situación, mandaron a cerrar el centro y lo sanitizaron, al igual que el asilo. Vaya negligencia de las autoridades en turno, quienes ahora tendrán que responder por no actuar conforme a los protocolos, sobre todo en estos momentos donde más casos y muertes está dejando la molesta pandemia en ese municipio lagunero.

**************

Como parte de la guerra provocada por intereses de grupo y diferencia de colores políticos que se vive un día sí y otro también en el municipio de Matamoros, la sociedad civil en la tierra del melón y la sandía ha decidido pedir un poco de respeto a sus representantes políticos en el tratamiento de los temas que se ventilan en las aburridas y tediosas sesiones de cabildo, pues de ellos depende mucho el avance o retroceso de la ciudad. Los subagentes, disfrazados de equipo de cómputo, informaron que el pasado martes a la una de la tarde, hora en la que estaba programado el inicio de una de esas insufribles juntas virtuales, en esta ocasión a propósito del COVID, solo se habían conectado 4 regidores: Isidra Jiménez, Margarita Medina, Ricardo Esquivel y José Luis Jasso, al igual que la síndica de mayoría, Ana de León; el secretario del Ayuntamiento, Salvador Vega; y el alcalde Horario Piña. Minutos después de la hora citada, parte de los funcionarios públicos ausentes hicieron llegar "en machote" justificantes por sus faltas; incluso hubo amenazas por parte de una regidora a la que no le pareció que una secretaria le dijera que estaba presentando el documento a destiempo. Dicen que el secretario del Ayuntamiento les empezó a llamar por celular, convocándolos a que no fueran gachos y se conectaran, pues los asuntos a tratar eran de suma importancia y no fue hasta las cinco de la tarde y con carácter de extraordinaria cuando se llevó a cabo la sesión de cabildo. Y como efecto de este desacato, don Horacio Piña sancionó a los once integrantes faltistas con una multa de 15 días de salario, tanto a la síndica de minoría como a los ediles desobligados.