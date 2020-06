Ordenó AMLO liberación de Ovidio

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que él mismo ordenó liberar a Ovidio Guzmán, luego de un operativo realizado en Culiacán, Sinaloa en el 2019.

"Yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente", dijo.

En conferencia de prensa en Morelos, el presidente dijo que "en dos o tres asuntos, cuando hemos hablado de temas delicados, es lo que se decidió para no poner en riesgo a la población, para que no se afectara a civiles, porque iban a perder la vida si no suspendíamos el operativo más de 200 personas inocentes en Culiacán, Sinaloa, y se tomó la decisión, yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente".

Trece personas murieron en los tiroteos en una jornada que dejó una marca en la historia de la ciudad.

El titular del Ejecutivo federal señaló que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo ha contactado para ofrecer ayuda, pero ha sido respetuoso de las decisiones que ha tomado el Gobierno mexicano.

El 17 de octubre de 2019 las fuerzas armadas iniciaron un operativo para detener a Ovidio Guzmán, pero la acción acabó en una derrota del Ejército mexicano luego de que los integrantes del Cártel de Sinaloa tomaron las calles de la ciudad fuertemente armados, sembraron el caos con tiroteos, tomaron de rehenes a militares y acabaron por forzar la liberación del hijo del capo, todo en solo cuatro horas de terror.