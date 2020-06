Analiza SSP reabrir Cereso de San Pedro

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Coahuila analiza la posibilidad de reabrir uno de los centros penitenciarios que fueron cerrados en años recientes, esto debido a que el penal para varones de Piedras Negras se encuentra al límite de su capacidad y por tal motivo se han realizado algunos traslados a otros centros de la entidad.

"Voy precisamente a uno de los antiguos Ceresos que estaban funcionando y que hoy en día ya no lo están y que precisamente es una opción que tenemos para analizar, no quiere decir que se vaya a hacer. Voy apenas verlo, no lo conozco, apenas lo voy a hacer; está en el municipio de San Pedro", dijo Sonia Villarreal Pérez, titular de dicha secretaría.

La funcionaria se trasladó al antiguo centro penitenciario antes mencionado, el cual cerró sus operaciones en noviembre de 2016, es decir, hace ya cuatro años y siete meses. El cierre derivó de la baja población de personas privadas de su libertad y debido a la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

Villarreal Pérez confirmó que el centro penitenciario para varones que se localiza en el municipio de Piedras Negras se encuentra al límite de su capacidad, que es de máximo 900 personas, por lo que también señaló que el inmueble ya no puede recibir a más personas.

"En el caso de Piedras Negras tenemos el Cereso femenil y el Cereso varonil, ambos están en su límite del número de personas privadas de su libertad", indicó Villarreal.

"Se han estado haciendo traslados, se han tenido que mover a la ciudad de Saltillo o a la ciudad de Torreón", indicó la funcionaria.

Recordó también que el penal para varones de Piedras Negras está en un proceso de certificación y uno de los requisitos es no superar su capacidad.

"Uno de los requisitos es no pasarse de ese número. Entonces nosotros estamos en el límite en este número, por eso hemos estado haciendo traslados", precisó la titular de la SSP.