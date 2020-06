Pasan 17 entidades de México a naranja; 15 siguen en rojo

Al presentar el semáforo general por entidad federativa para COVID-19, la Secretaría de Salud (Ssa) informó que 17 pasaron a color naranja y 15 se mantienen en rojo.

En conferencia de prensa, Ricardo Cortés Alcalá, director General de Promoción de la Salud, dio a conocer que Colima e Hidalgo se sumaron a las entidades en semáforo naranja, mientras que Tabasco, que la semana pasada estaba en ese color, pasó a rojo, es decir, al máximo riesgo de contagio.

Las entidades que estarán en semáforo naranja durante la próxima semana y que podrán retomar actividades no permitidas como un aforo de 50% en gimnasios y centros deportivos, así como 25% de convergencia en cines, teatros, museos y eventos culturales son: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas.

Mientras que la Ciudad de México, el Estado de México, Baja California, Chiapas, Guerrero, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz están en rojo y sólo podrán realizar actividades esenciales.

El funcionario reiteró que en naranja la ocupación hotelera puede tener 50% de aforo, con una utilización áreas comunes en el mismo porcentaje. Los restaurantes y cafeterías podrán abrir siempre y cuando mantengan 50% de su capacidad, tomando medidas sanitarias.

Los supermercados y mercados pueden aumentar su capacidad hasta 70%, dijo el funcionario, quien llamó a la sociedad a acudir una persona por familia a estos sitios. "Por favor no vayan en pareja o más personas, se separen a la entrada y al interior se junten", pidió.

México rebasa los 20 mil decesos; 3 entidades concentran la mitad. En el día 19 de la "nueva normalidad", el país rebasó las 20 mil defunciones por COVID-19, al reportar un total de 20 mil 394, 647 más que el pasado jueves, así como 170 mil 485 casos positivos, 5 mil 030 más con respecto al día anterior.

Tres entidades concentran 47% de las muertes por el nuevo coronavirus: Ciudad de México, con 4 mil 361; Estado de México, con 3 mil 448, y Baja California, con mil 646.

De acuerdo con el tablero de datos del Conacyt, de los fallecimientos ocurridos en la capital del país, 67% corresponden a hombres y 32% a mujeres, mientras que 88% de las personas fallecieron en un hospital y 12% en su hogar. Las principales comorbilidades de estos pacientes fueron hipertensión, con 38%; diabetes, con 34%; obesidad, con 24%, y tabaquismo, con 11%.

En el Estado de México, gobernada por Alfredo del Mazo, han muerto 3 mil 448 personas por el virus, 91% en unidad médica y 9% de manera ambulatoria; 69% eran hombres y 31% mujeres.

Diabetes, hipertensión, obesidad y tabaquismo fueron las comorbilidades entre estos pacientes. Mientras que en Baja California, de las mil 646 defunciones, 98% ocurrieron en un hospital y 2% en el hogar; 61% pertenecían al sexo masculino y 38% al femenino.

José Luis Alomía, director General de Epidemiología, agregó que hay mil 891 defunciones sospechosas y que las 647 reportadas en las últimas 24 horas ocurrieron en fechas previas. Destacó que 370 se registraron en el IMSS, 199 en hospitales de la Ssa y 78 en otras instituciones como el ISSSTE, Sedena y Pemex.

A pesar de que Morelos está en semáforo rojo por el alto número de contagios, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la pandemia en la entidad "no ha pegado tan fuerte" a comparación de otros estados, pero exhortó a no confiarse y actuar siempre de manera precavida y estar atentos, todo el tiempo, al desarrollo de coronavirus para evitar que sorprendan las fatalidades.

"La pandemia en Morelos no ha pegado tan fuerte como en otros estados, pero no podemos confiarnos. Repito, hay que actuar siempre de manera precavida, hay que estar todo el tiempo atentos para que no nos sorprendan las fatalidades, las malas noticias", refirió.