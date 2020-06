Así fue el operativo para capturar a Ovidio Guzmán en Culiacán

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló este viernes que él mismo ordenó liberar a Ovidio Guzmán, luego de un operativo realizado en Culiacán, Sinaloa, en 2019. "Yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente", dijo.

La mañana de este viernes, en su conferencia de prensa en Morelos, el Presidente dijo que "en dos o tres asuntos, cuando hemos hablado de temas delicados, es lo que se decidió para no poner en riesgo a la población, para que no se afectará a civiles porque iban a perder la vida si no suspendíamos el operativo más de 200 personas inocentes en Culiacán, Sinaloa, y se tomó la decisión, yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente".

Fue el 17 de octubre del año pasado cuando la ciudadanía de Culiacán vivió horas de angustia y temor al presenciar uno de los episodios más violentos de la región a causa de un operativo que pretendía la captura de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, misma que se logró por algunas horas, pues se ordenó su libertad momentos después. En el operativo para capturar a Ovidio Guzmán fallecieron ocho personas y 19 más quedaron heridas. Tanto Ovidio como su hermano Iván Archivaldo se encuentran al frente del Cártel de Sinaloa, organización delictiva que llegó a encabezar su padre, Joaquín "El Chapo" Guzmán, quien se encuentra preso en Estados Unidos.

Alrededor de las 14:00 horas el escalón de la Seguridad Externa del Campo Militar 9-A salió luego de ser confirmada la presencia de Ovidio Guzmán y media hora después inició la operación en Culiacán; se rodeó el inmueble donde estaba "el objetivo" acompañado de su familia.

Para las 15:15 horas ya se reportaban los primeros militares agredidos por parte de grupos armados y minutos después se informó al Presidente sobre los hechos en la región.

Personas armadas, a bordo de vehículos rodeaban las Bases Militares de Operaciones en Cosalá, Costa Rica y El Fuerte, así como retenían personal militar. A las 17:04 horas se registraron agresiones a instalaciones y fuerzas militares en distintos puntos de la ciudad, despojos, quema de vehículos civiles y fuga masiva de reos del penal de Aguaruto.

Cerca de las 19:00 horas, por decisión del Gabinete de Seguridad Federal, se ordenó el fin de la operación para tranquilizar la zona. Algunas imágenes fueron difundidas parcialmente en redes sociales, donde se observó que personas armadas obligaron a que los pasajeros de dos autobuses descendieran, ya que utilizaron los vehículos para bloquear vialidades y quemarlos.

En una conferencia de prensa de López Obrador se observó cuando los elementos federales rodean la casa de Ovidio Guzmán. En otro segmento se apreció que los militares se encuentran en la calle y hay un intercambio de balas de alto poder. Uno de los militares se desangra de una pierna al recibir un impacto de bala calibre 50 y después se informó que este elemento perdió la extremidad.

La determinación del Gobierno federal de liberar al hijo de "El Chapo" desencadenó una serie de reacciones por la manera en que se llevó a cabo la operación en contra del principal traficante de fentanilo y metanfetaminas en EUA, según la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).