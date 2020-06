¿Disney hará una película en \'live action\' de Digimon?

Desde hace unos días corre el rumor en redes sociales sobre los supuestos planes de Disney por llevar a la 'acción real' a una de las franquicias más queridas por los niños del 2000, Digimon. Noticia que por supuesto ha generado opiniones de todo tipo entre el público.

Dicha 'noticia' surgió gracias a fuentes cercanas al sitio We Got This Covered, ya que al adquirir Disney a la empresa de Twentieth Century Fox, estudio que distribuyó en América las series animadas de Digimon, 'tendría' derechos sobre ésta para realizar una película similar a lo que se hizo con Detective Pikachu.

Sin embargo, hasta el momento esto es sólo un rumor ya que ni Disney ni Toei Animation, estudio de animación japonés que tiene los derechos del Anime de Digimon, se han pronunciado al respecto.

La primera serie animada de Digimon fue lanzada en 1999 y este año se estrenó la última, Digimon Adventure: Psi, la cual trae de nuevo a los protagonistas del primer Anime.