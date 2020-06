Así se ve la nube de polvo del Sahara que avanza a México y EUA

Gracias al NOAA Satelites, se obtuvieron sorprendentes imágenes que muestran el desplazamiento de este fenómeno, cuya nube de arena se mueve a gran velocidad por el océano Atlántico.

Cabe destacar que no es la primera vez que sucede algo así, pues el año pasado ocurrió algo similar con polvos provenientes de las regiones áridas de África septentrional, Asía Central, China y la península arábiga, según detallo Cenapred (Centro Nacional de Prevención de Desastres), agregando además, que la cantidad que ingrese a México depende de la intensidad del viento y la concentración del material sobre África.

Especialistas recomiendan aquellos que sean alérgicos o asmáticos tomar sus precauciones.

On June 16, 2020, @NOAA's #GOESEast captured this imagery of an expansive #DustPlume from the #Sahara Desert traveling west across the Atlantic. It's expected to reach the #Caribbean later this week, and may even reach parts of the U.S. next week.

