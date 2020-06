Defiende Morena Ley de Austeridad en el Congreso capitalino

La coordinadora del grupo parlamentario de Morena. Martha Ávila, defendió el dictamen de reformas a la Ley de Austeridad para que la jefatura de gobierno pueda modificar el presupuesto en tiempos de emergencia sanitaria, ante las críticas de diputados de oposición quienes acusan que hay una invasión de facultades al Congreso capitalino que es la revisión y aprobación del presupuesto.

A unas horas de que se realice el periodo extraordinario en sesión virtual para discutir y en su caso aprobar dicha iniciativa, la líder de la bancada morenista aseguró que no hay invasión a las de facultades del Poder Legislativo, toda vez que la reforma se sustenta en atribuciones que la misma ley ya confería a la Jefa de Gobierno en materia de equilibrio y adecuaciones presupuestarias derivadas de la disminución de los ingresos estimados y descartó que se extralimiten las facultades.

"Se trata de perfeccionar el mecanismo por medio del cual la Jefa de Gobierno puede ejercer una facultad ya conferida, toda vez que los parámetros con los que actualmente se cuentan, impiden una atención pronta y expedita ante una situación de emergencia extraordinaria; lo que en la práctica implicaría la dilación y politización innecesaria del tema, en perjuicio de las personas habitantes de la capital, quienes tienen derecho a disfrutar de los servicios que la Ciudad proporciona, abundó la diputada", se explica en el comunicado.

También dijo que la redacción de la reforma no implica invasión de competencias o intromisión indebida con los organismos autónomos y los órganos de Gobierno, toda vez que se establece temporalidad para el ajuste de sus presupuestos, obligación que ya se contemplaba en la Ley de Austeridad.

"Asimismo, no se limitan las facultades del Congreso en materia de presupuesto, toda vez que sigue siendo responsable de aprobar anualmente la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, así como revisar su ejercicio por medio de la fiscalización de la Cuenta Pública, y de regular los procedimientos para efectuar las reducciones presupuestarias cuando la situación financiera lo requiera y que, para casos que no impliquen la necesidad urgente de atender un desequilibrio presupuestario, seguirá contando con la posibilidad de emitir observaciones no vinculantes al Poder Ejecutivo"

El dictamen de reformas a la Ley de Austeridad ha sido criticado por diputados del PAN, PRD y PRI porque aseveran que al reforma dos artículos de dicha Ley, se le resta e invade facultades del Congreso para aprobar y modificar el presupuesto de la Ciudad en tiempos de emergencia sanitaria porque se modifica dicha facultad no se establece ni monto ni tiempo en que el gobierno capitalino pueda modificar el presupuesto.

Además, la oposición ha acusado que el procedimiento legislativo para convocar la sesión de hoy viola el reglamento.