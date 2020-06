Señalan en redes a Chumel Torres por 'misógino' comentario sobre Yuya

No obstante, pese a la cancelación de Conapred, el youtuber pudo formar parte del conversatorio llamado El Racismo no es un chiste que realizó la plataforma Racismo MX.

En su participación, el conductor de El Pulso de la República destacó que la comedia misógina y racista es parte de la educación que reciben los mexicanos gracias a los productos que se ofrecen en la televisión.

Además de Chumel Torres, también participaron Jumko Ogata, Federico Navarrete y Mariana Ríos.

Tras ese foro, las redes sociales comenzaron a debatir sobre el tema, del cual la editora Tania Tagle, corrigió la forma en la que Chumel se refirió al pueblo Rarámuri, provocando intercambio de mensajes entre la joven y el youtuber, quien en una de sus respuestas la invitó a ver el contenido de la influencer y empresaria Yuya.

“Ni es amenaza ni estoy tratando de convencer a nadie de nada. Ya no veas El Pulso, nomás te enojas. Ve a Yuya, es más tu ondita. Bonito Día”, contestó Torres a Tania Tagle.

Tras su declaración, usuarios de redes sociales acusaron a Chumel de misógino al creer que su comentario aminoraba el trabajo de Yuya, mientras que otros, salieron en su defensa alegando que sus palabras podrían no tener ese significado.

Wey en este tweet se ve el machismo y los prejuicios de este men PARA QUE NO DIGAN QUE NO ESSSS AHORITA QUE FUE HACE UNOS AÑOS YUYA> Este men https://t.co/5uaqaZYOfZ

“Mejor ve a Yuya, es más tu ondita", si no ves el fondo de esa frase y crees que se ofenden por todo es porque nadie te considera inferior por tu apariencia femenina.Igual que cuando un PENDEJO me dijo no te metas a política,mete educación es más tu ondita porque eres muy niñita