'Yo ordené la liberación de Ovidio Guzmán', revela AMLO

En su conferencia matutina de este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador recordó el apoyo ofrecido por parte de su homólogo estadounidense, Donald Trump, en el operativo en que se detuvo y posteriormente liberó a Ovidio Guzmán, y reveló que él mismo dio la orden para soltar al hijo de "El Chapo".

El mandatario argumentó que esta decisión se dio "para no poner en riesgo a la población, para que no se afectara a civiles, porque iban a perder la vida, si no suspendíamos el operativo, más de 200 personas inocentes en Culiacán".

"Yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente", informó López Obrador.

Además, señaló que tras los hechos, recibió una llamada de Trump para ofrecer apoyo, al igual que como lo hizo el mandatario estadounidense ante lo ocurrido con la familia LeBarón; sin embargo, señaló que esta ayuda no fue aceptada por respeto a la soberanía nacional.