Sesionará Congreso de la Cd. de México

Entre acusaciones de "ilegalidad" por parte del PAN y PRD, en tan sólo ocho minutos la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México aprobó la realización de la sesión extraordinaria de este viernes, con 11 votos a favor -ocho de Morena y uno del PT, PVEM y PES, respectivamente-, cero en contra y una abstención, del PT, sus dos representantes dividieron el voto.

Esto luego de 45 minutos de discusión, dado que la presidenta de la Mesa Directiva, Isabela Rosales Herrera, intentó "madrugar" a la oposición, pues a las 13:17 horas anunció que iniciaba la sesión, cuando citó a las 13:30 horas. Para ese momento ya estaban presentes en el salón de plenos de Donceles y Allende, los diputados de Morena, PT, PVEM y PES.

Para su desgracia, en ese momento entró la diputada local del PAN, Gabriela Salido Magos, para reclamarle su proceder. Lo mismo hizo el perredista Jorge Gaviño Ambriz, quien agregó que "no puede actuar unilateralmente, pues usted convocó a esta sesión, sin comunicarnos. Eso viola al Reglamento del Congreso", espetó.

A lo que la morenista, Isabela Rosales, le respondió que "no tengo miedo de responder, y le aclaro que en todo momento mi proceder ha sido en estricto apego a mis facultades, como lo establece el Reglamento. Que no los acepte, pues ni modo", dijo.

Esto provocó que Salido Magos volviera a la carga, para decirle a Rosales Herrera que "no olvide que usted es presidenta de la Mesa Directiva, no es la Mesa Directiva. Por lo cual no puede tomar atribuciones que no le otorga la ley. No puede interpretar la ley a su antojo, ni porque así se lo ordenan", sostuvo la panista.

Sin embargo, la morenista evidenció que iba preparada para esta acción de la oposición, por lo que procedió a leer un largo discurso, donde, según ella, justifica su labor como presidenta de la Mesa Directiva, sobre todo para convocar a sesiones, "cada que sea necesario y las condiciones así me obliguen", argumentó.

Los alegatos de una y otra parte subían de tono, cuando el morenista Ricardo Ruiz Suárez, exigió a la presidenta de la Mesa Directiva ignorar a la oposición, "porque si no quieren estar aquí, pues que se marchen. Total tenemos el quórum suficiente para resolver el punto que está en la orden del día", señaló.

Para lo cual, el coordinador del PRD, Víctor Hugo Lobo Román, lamentó la postura del ex coordinador de Morena, "porque eso muestra, una vez más, que su intención es dar un 'albazo' para aprobar la sesión extraordinaria de mañana. La ley es muy clara sobre las facultades de la Mesa Directiva y su presidenta. Con ello, viola la ley, el Reglamento y el sentir de los capitalinos y sus diputados", acusó.

Luego, de nuevo tomó la palabra Gaviño Ambriz, para reclamarle a Ricardo Ruiz: "Si su molestia es que expongamos nuestras postura, pues el que debe salir es usted. A usted, señora presidenta, la invito a que a ese que le preparó la tarjeta que vino a leernos, pues que le anote bien el Reglamento, de cuáles son sus facultades y sus limitantes. Y pésele a quien le pese, aquí se viene hablar", insistió.

Al no existir más reclamos, la presidenta de la Mesa Directiva pidió al secretario, Miguel Ángel Álvarez Melo -quien antes de la sesión comprometió su voto con la oposición, pero luego decidió apoyar a Morena-, leer la orden del día, con lo que oficialmente, cuando el reloj marcaba las 14:02 horas, inició la reunión de la Comisión Permanente.

Una vez concluida la lectura, Rosales Herrera ordenó al secretario proceder a levantar la votación. En eso, los representantes del PRD decidieron abandonar el recinto, mientras los panistas vieron con sorpresa y coraje que el pecista Álvarez Melo votaba a favor, cuando minutos antes comprometió su voto en contra.