Samuel García despierta sospechas sobre la originalidad de su título de doctorado

El senador de Movimiento Ciudadano por Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, pudo haber falsificado uno de sus dos títulos de doctor, pues en documentos que hizo públicos para mostrar a sus seguidores sus “dos bebés” -es decir sus títulos- se observaron firmas muy distintas del rector de la Universidad Itac, José Luis Cubillas de León, en el título de doctor en derecho fiscal, y en una mención honorífica que se le otorgó por su examen doctoral.

En un tercer documento que exhibió García Sepúlveda -un reconocimiento por haber obtenido la mención honorífica en su examen doctoral “por antecedentes académicos sobresalientes, trabajo de tesis, y examen de grado de caso excepcional”- aparece la firma del rector, el doctor José Luis Cubillas de León.

Pero esta rúbrica es similar a la del vicerrector de la Universidad Itac, Roberto Elías Hernández, quien junto con la vocal, Nancy Nelly González, firmaron el acta de grado de doctor en derecho fiscal, del senador de Movimiento Ciudadano por Nuevo León.

Después de ser evidenciado en sus propias redes sociales por las inconsistencias en las firmas, García Sepúlveda mantuvo imágenes de sus dos títulos de doctor en Política Pública por el Itesm y en Derecho Fiscal por la Universidad Itac, pero les sobrepuso en la parte que van las firmas dos libros que ha escrito sobre federalismo.

Señaló García que el martes recibió su título en esta segunda universidad “única que en el norte del país imparte el doctorado que me interesaba”. Pero por el coronavirus “no hubo evento de graduación, y simplemente recogí los papeles correspondientes”.

Sin embargo, argumentó, “La Universidad se equivocó en un documento que ni es el kardex ni es el título, es un reconocimiento interno sin valor oficial, todo lo oficial sí está en orden. Ya les llamé para que me expliquen por qué se firmó donde no era, pero no hay nada raro, ni más allá”.

Aseveró que el doctorado se cursó en tiempo y forma, “fui dos años todos los sábados a cursar mis clases”. Actualmente, dijo el senador de MC “estoy cursando mi tercer doctorado en la UANL y así como mostré mis dos títulos anteriores, se los estaré mostrando en su momento”.

Además de cuestionamientos por una supuesta falsificación de su segundo título de doctor, criticaron a García Sepúlveda por publicitar sus dos títulos con la expresión, “mis dos bebés, y vamos por el tercero”.