Supera México los 165 mil casos positivos de COVID-19

Las autoridades federales de Salud ofrecieron, como cada día, una conferencia de prensa para informar a la población sobre la pandemia de la enfermedad COVID-19, causada por el coronavirus SARS-CoV-2, en México.

A la fecha, la Secretaría de Salud contabiliza:

Decesos: 19,747

Positivos: 165,455

Sospechosos: 59,778

Pruebas

El subsecretario de la Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, detalló que el tiempo recomendado para realizar la prueba previo a enfermarse es entre el día 5 y el 7, mientras se desarrolla el virus se replica en el cuerpo.

Si se realiza antes, podría dar falso negativo, no porque no se tenga la enfermedad, sino porque aún no se contaba con la carga suficiente para identificarlo.