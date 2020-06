Exige PAN incluir al coronavirus en periodo extraordinario del Senado

Senadores del Partido Acción Nacional (PAN) exigieron que en el periodo extraordinario de la próxima semana se aborden temas referentes al COVID-19, en los rubros de salud y economía, y no solo las reformas referentes a la entrada en vigor del T-MEC.

Los senadores Damián Zepeda y Kenia López Rabadán señalaron que no hay un acuerdo formal para llevar a cabo el extraordinario, contrario a lo que ayer anunció el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal (Morena), por lo que ellos esperarán "hasta el último momento" para que Morena agende los temas.

Damián Zepeda aseguró que "el Congreso nunca debió parar", y celebró que se haya decidido citar a la Comisión Permanente de forma presencial para liberar temas, pero reiteró que éstos no pueden ceñirse a las adecuaciones para el tratado de comercio.

"La pregunta concreta a Morena es: ¿por qué no quieren apoyar a lo mexicanos, por qué quieren sesionar y no aprobar los apoyos de salud y económicos a los mexicanos, dónde dejaron el corazón?", acusó.

La senadora Kenia López Rabadán aseguró que en su fracción están a favor de la discusión de las reformas que se derivan de la próxima vigencia del T-MEC, pues traerán al país "mejores herramientas para la competitividad".

(Pero) "no es posible que Morena sólo cumpla los caprichos del presidente y no sea sensible a los temas de salud y economía de los mexicanos, es lamentable que Morena únicamente esté preparando la foto de López Obrador con Donald Trump", afirmó.