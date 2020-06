VIDEO: Avistan 'ovni' volando en el cielo de Japón

De acuerdo a la información compartida por medios internacionales, el 'extraño' objeto fue visto la mañana del miércoles en el país asiático, donde permaneció inmóvil durante horas.

Tal como se aprecia en los videos compartidos en la red, el objeto blanco poseía una forma circular y de éste colgaban lo que parecían ser hélices. Estos detalles hicieron pensar a varios que se trataba de un globo meteorológico.

El objeto no identificado desapareció en una nube de humo después de que se le acercara un avión. Detalla el portal Sky News.

Weather balloon or UFO? A mystery object soars over Aoba, Japan.



The unexplained object was in the sky for hours, and then disappeared in a puff of smoke when approached by an aircraft.



