VIRAL: ¿Quieres sentirte viejo? Toy Story 3 se estrenó hace 10 años

Internautas en redes sociales han vuelto tendencia a la película de Toy Story 3, debido a que ésta cumple hoy 10 años de su estreno en cines.

Fue el 18 de junio del 2010 que, después de 11 años, Pixar traía devuelta a los queridos personajes de Toy Story en una nueva aventura, la cual parecía darle cierre a la franquicia con un 'Andy' yendo a la universidad y dejando a 'Woody' y el resto de juguetes en manos de una nueva dueña.

'Toy Story 3' was released 10 years ago today pic.twitter.com/rJ6Xo6CPcV — Culture Crave (@CultureCrave) June 18, 2020

Como era de esperarse además de traer gratos recuerdos, usuarios no pudieron evitar enfatizar el hecho del tiempo que ha pasado y lo 'viejos' que esto los puede hacer sentir.

How old were you when Toy Story 3 was released? pic.twitter.com/EtS3H6O4Tr — Luke (@arianafilm) June 18, 2020

Toy Story will be turning 25.



Toy Story 2 will be turning 21.



Toy Story 3 has officially turned 10.



Toy Story 4 will be turning 1.



Long story short, we're all old af now. pic.twitter.com/YkkKsPeXUn — Joseph's Soul Has Been Psychedelicized (@HouseOfDameron) June 18, 2020

Me seeing Toy Story 3 trending and then realizing why. It's been TEN YEARS?! pic.twitter.com/6PcOIp2eIm — No Soggy Bottoms (@TokyoTramp) June 18, 2020

ya hace 10 años que se estrenó toy story 3 pic.twitter.com/0I0ARlpJnv — Boris (@borissaw) June 18, 2020

Todos con el efecto Mandela después de darse cuenta que Toy Story 3 cumplió 10 años desde su lanzamiento. https://t.co/MKzimcmqge — ¿Por qué es Tendencia? (@porkestendencia) June 18, 2020