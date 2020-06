Grupo feminista pide a Netflix eliminar '365 days' por sensualizar el abuso

La organización 'estudiantil', Pro Empower, el cual se encarga de incrementar la educación sexual, lanzó un mensaje de tres páginas en Twitter asegurando que 365 Days 'normaliza' los problemas que rodean al abuso sexual.

Con el texto, la organización mencionó a Netflix: "Esta casa abierta resalta el peligro que su filme tiene para los adolescentes en su plataforma de streaming".

En otro apartado del texto, se declara que la fotografía del filme 'White Lines' también incita a la violencia por promover la 'asfixia no letal' en su promo, donde aparece el protagonista tomando el cuello de una chica.

En la película polaca, 365 Days, se narra la historia de el secuestro de una joven a manos de un poderoso miembro de la mafia, quien la introduce al BDSM ' Bondage, Disciplina, Dominación, Sumisión, Sadismo y Masoquismo.'

@NetflixUK This open letter highlights the danger of hosting a film like #365days on your streaming platform. We urge you to provide an adequate trigger warning, to acknowledge how the film may feed into rape culture and consider the possibility of removing the film altogether. pic.twitter.com/Zk5q90Grjn