VIDEO: Sobreviven tras ser prensados por dos camiones

Según detalla el New York Post, los hechos trascendieron el lunes en la provincia de Fujian, donde cámaras de seguridad grabaron el momento en que un automóvil blanco que se encontraba estacionado detrás de una mezcladora, fue impactado por otro camión provocando que quedará prensado entre los enormes vehículos.

Pese a lo aparatosas que resultó el accidente, los pasajeros que ocupaban el carro afectado sobrevivieron y fueron ayudados por personal de rescate para su traslado al hospital.

What a miracle! The driver survived a horrific accident after the car was smashed between two trucks. pic.twitter.com/go0MIOqt9J