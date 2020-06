NUESTRO RECOMENDADO PARA ESCUCHAR

Para el dúo puertorriqueño Domino Saints su disco bilingüe Island Kings Deluxe es un resumen de lo que son como artistas.

Exhibe la influencia de las raíces africanas en su música y demuestra su compromiso por ser un “puente” entre culturas, idiomas y seres humanos.

“El mensaje de inclusión siempre ha sido parte de nuestro trabajo, pero con este álbum y el hecho de que esté saliendo en este momento cobra una importancia especial”, dijo a Efe Giselle “Gigi” Ojeda, que junto a su esposo David Leal formó el grupo en 2009.

“Yo nací en Venezuela, de padres colombianos. Pasé parte de mi infancia en Estados Unidos y luego en Puerto Rico. Tengo muy claro lo que es ser diferente y la importancia de integrar. Es lo que hacemos con nuestra música. También tengo muy claro lo que es el racismo. Lo viví y hasta me he peleado a los golpes por eso”, expresó por su parte Leal.

“Hay alguna gente que no entiende que el racismo existe aunque a ellos no les haya pasado directamente. Pero lo más importante es no tenerle miedo a los racistas. Hay que desarrollar sensibilidad, entender qué pasa, educarse y hacer nuestra parte para que se acabe el racismo, en especial el institucional”, agregó.

Tanto en Island Kings Deluxe, como en sus producciones anteriores, Domino Saints ha trabajado con artistas de herencia africana. “Escogemos con mucha atención a la diversidad los músicos con los que trabajamos y muchas de nuestras bailarinas son jamaiquinas. Hay que denunciar y actuar”, ahondó Leal.

Y es que Domino Saints nació con la meta clara de reflejar la identidad de ambos artistas que comenzaron el grupo mientras estudiaban en el prestigioso Berklee College of Music de Boston. Ojeda estaba enfocada en jazz mientras Leal se formaba como baterista y se especializaba en rock y reggae cuando decidieron unir sus talentos.

En el centro de su expresión musical está el reggae y el dancehall, dos géneros que sumados al reguetón sienten que les representan. Hoy en día han agregado otros géneros como el soul y el R&B.

“Aprendimos a explorar nuestra música con músicos africanos. No solo somos solidarios con la lucha de la comunidad afroamericana y afrocaribeña sino que nos consideramos un solo pueblo”, dijo Leal.