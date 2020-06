Nuestra área quedó rebasada: trabajadores del ISSSTE Gómez Palacio

Un grupo de trabajadores de la Salud del ISSSTE Gómez Palacio, entre médicos, enfermeras y camilleros, se manifestaron ayer de manera pacífica para dar a conocer las carencias con las que laboran, así como el temor que esa situación les genera. Pese a ello, dijeron estar dispuestos a seguir laborando aunque no descartaron la posibilidad de algunas renuncias.

El director de la institución, César Guillermo Mendoza Ochoa, dijo que dos casos de COVID-19 fuera del área acondicionada para tratar a esos pacientes fue lo que los sorprendió y lo que generó el temor entre el personal. Aseguró que todos los que laboran en dicha zona se encuentran equipados a fin de evitar contagios.

"Aquí lo que sucedió es que dos pacientes subieron a piso con diferentes diagnósticos, uno era de cardiología y otro de urología. Allá en piso desarrollaron síntomas y resultaron positivos, por eso es que se empezó a tomar pruebas al personal también", explicó el director, quien reconoció que dichos casos los tomaron por sorpresa.

Fue alrededor de las 10:30 de la mañana de ayer en el estacionamiento del hospital del ISSSTE, que un grupo de trabajadores, dieron a conocer la condiciones en las que laboran, las cuales aseguraron que los pone en riesgo.

"Ya tenemos rato con esta situación. Como la base trabajadora, estamos al pie del cañón trabajando aunque no somos un hospital COVID. No estamos reconocidos como tal en Ciudad de México ni en Durango. Pero aun así estamos trabajando con los insumos que nos están dando que no son los adecuados. Cuando son pacientes sospechosos estamos trabajando con una bata y nuestras mascarillas, goggles, caretas, han sido comprados con nuestros recursos", denunció una de las trabajadoras de la salud.

Uno de los médicos explicó que inicialmente se destinó un área con cuatro camas para la hospitalización de los casos COVID, pese a que se les había informado que no recibirían a pacientes contagiados debido a que no se cuenta con el equipo ni el personal suficiente para hacerlo.

"Hasta hace unos días se hizo una cápsula COVID para el traslado de pacientes, cuando la pandemia tiene tres meses. El equipamiento no es para hospital COVID, pero el número de casos rebasó, lo entendemos perfectamente y nuestra área quedó rebasada. Ya ha habido pacientes en piso donde no se iban a manejar porque no tenemos el equipamiento", denunció.

De igual manera, aseguró que los ventiladores con los que se cuentan no son ni suficientes ni funcionales.

El temor de los trabajadores es que los casos se sigan presentando y el personal se siga infectando dadas las condiciones en las que asegura laboran, "mientras no se vea atención a la protección de los trabajadores esto se va a seguir incrementando".

Reconocieron la disposición de la directiva y reclamaron la falta de atención por parte de oficinas centrales en Durango.

El director del ISSSTE Gómez Palacio aseguró que se les ha dotado de equipo de protección personal, "los que están en área COVID están protegidos con todas las características que debe tener el equipo, porque son quienes están con los pacientes infectados o altamente sospechosos".

Señaló que para el resto del personal, se hace entrega de cubrebocas de triple pliegue. Para quienes no tienen contacto con pacientes, se les entrega de tipo sencillo.

Mendoza insistió en que los equipos de protección están clasificados para las diferentes áreas. "No vamos a proteger igual a alguien que está en un escritorio a alguien que va a recibir un paciente con fractura, ellos llevarán otro tipo de protección, mientras que los que están en área COVID son los que llevan todo el equipo. Entonces no hay razón para que digan que no se les está dotando el equipo y que no se les proporciona".