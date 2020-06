Califica presidente de la SCJN de 'crimen de Estado' asesinato de juez en Colima

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, calificó de crimen de Estado, el asesinato del juez federal Uriel Villegas y su esposa por un grupo armado en Colima.

De acuerdo a un medio nacional, el ministro aseguró que las instituciones estarán "del mismo lado" durante las investigaciones.

Lo anterior fue dicho durante una conferencia convocada por la Barra Mexicana, Colegio de Abogados.

"Aquí no caben las diferencias, no caben las políticas, no cabe ninguna otra distracción y estaremos muy atentos de cómo se desenvuelven las investigaciones", apuntó.

En febrero de 2019, Villegas renunció a la escolta asignado por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) al considerarla "innecesaria", según el diario Reforma.