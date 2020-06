Covid Fitness, el innovador gimnasio con cubículos en Chihuahua

La propagación del COVID-19 ha obligado a la sociedad a cambiar varios aspectos de su vida cotidiana, lo que incluyó actividades tan sencillas como el ejercicio, ya que varios gimnasios se vieron en la necesidad de cerrar para evitar posibles contagios.

Un ejemplo de esto es el gimnasio Challenge Fitness, ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua, que con la finalidad de seguir ofreciendo sus servicios, tuvo que adaptarse e innovar para cumplir con las medidas sanitarias recomendadas contra la propagación del virus.

Tal como se muestra en imágenes compartidas en redes sociales, el gimnasio ha recurrido a colocar cubículos con paredes transparentes de plástico para que sus clientes puedan ejercitarse de manera individual.

Cada cubículo incluye diversos aparatos, pesas y colchonetas para que las personas no tengan que verse en la necesidad de salir de su área y entrar en contacto con otros.

En una entrevista para la agencia de noticias AFP, David Rojas propietario del gimnasio dijo que la idea se le ocurrió a raíz de una pelea con su pareja, en la que ambos tuvieron que dormir en habitaciones diferentes para evitar un probable contagio.

"Que no me pase los virus. Ahí se me prendió el foco. Si hacemos unos cuartos y habilitamos las instalaciones para que los clientes puedan entrar y hacer su ejercicio, funcionalmente no debe de haber ningún problema", comentó Rojas.