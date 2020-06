'El coronavirus no existe'; vendedores agreden a personal de salud en Puebla

Personal del ayuntamiento en Tehuacán, Puebla, fue agredido por comerciantes cuando realizaba una inspección sanitaria como parte de las medidas sanitarias impuesta ante la epidemia por el COVID-19, debido a que los vendedores argumentaban que 'la enfermedad no existe'.

De acuerdo a la información compartida por medios nacionales, los hechos trascendieron el viernes en un local ubicado en el centro de la ciudad, cuando los inspectores de salubridad se disponían a revisar el negocio en el que sus encargados no contaban con las medidas sanitarias recomendadas, como el uso de cubrebocas.

Al ser grabados por una de las inspectoras, los vendedores del puesto de carnitas arremetieron contra ellos a insultos argumentando que 'la enfermedad (el coronavirus) no existe'.

"Esa enfermedad no existe, es una mentira. Yo no sé como es posible que crean que están enfermos. Los enfermos somos nosotros que estamos pensando en esa enfermedad. No hay enfermedad por el amor de Dios", dice una de las encargadas del negocio, antes de que un hombre agreda a la mujer que graba, tirándole el celular al suelo.

Las imágenes que han sido difundidas en redes sociales han dividido opiniones entre el público, pues mientras unos califican como 'reprobable' e 'irresponsable' el actuar de los vendedores, otros argumentan que 'ellos están en lo correcto'.