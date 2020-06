Descarta AMLO encuentro con Trump en EUA por arranque del T-MEC

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que viaje a Estados Unidos para reunirse con su homólogo Donald Trump, en el arranque del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) el próximo 1 de julio.

"Yo creo que sí (descartado) porque ya está el tiempo medido y no va a ser así, no será posible, no lo descarto todavía, hay que esperar, pero sí ya veo que no será posible", dijo.

En su conferencia de prensa en las instalaciones de la Escuela Militar de Sargentos en Puebla, Puebla, el jefe del Ejecutivo celebró que el Congreso de la Unión busque un periodo extraordinario para aprobar leyes secundarias relacionadas con el T-MEC.

"De todas maneras celebro, porque ya se aceptó que se reúna el Congreso, habrá un periodo extraordinario según me informan, lo van a convocar porque hay ciertas leyes que deben de revisarse y en su caso aprobarse en el Congreso para facilitar la entrada en vigor del Tratado, si así lo deciden los legisladores antes del 1 de julio".

El presidente López Obrador explicó que no son normas que puedan detener el Tratado, pero están relacionadas y su administración quiere que no haya ningún obstáculo para que el día 1 de julio entre el vigor el acuerdo comercial "que nos va a ayudar mucho".