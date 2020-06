Llama AMLO a Trudeau a intervenir para que mineras paguen impuestos

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que en su conversación telefónica con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, le pidió intervenir para que las empresas mineras canadienses instaladas en México paguen sus impuestos.

"Ahora que hablé con Trudeau le pedí, sí, hay empresas mineras canadienses que no están pagando impuestos, ya también están buscando acuerdos, y nosotros estamos abiertos al dialogo, pero no podemos seguir condonando impuestos".

En su conferencia de prensa en las instalaciones de la Escuela Militar de Sargentos en Puebla, Puebla, el titular del Ejecutivo recordó que el lunes pasado sostuvo una conversación telefónica con el primer ministro canadiense.

Criticó que con la "la soflama" (discurso) de que si no se les dan privilegios no va a haber inversión, y no van a venir a instalarse a México y no van a generarse impuestos, eso no es cierto.

"Hay muchas empresas, incluso las extranjeras, cumplen con la ley, pagan sus impuestos, hacen lo mismo que realizan en sus lugares de origen, las mineras en Canadá, empresas estadounidenses, que pagan sus impuestos".

El presidente López Obrador recordó que, con Walmart, IBM, Toyota, y FEMSA, se logró un acuerdo porque sus directivos entendieron que son otros tiempos.

Señaló que antes las empresas tenían mucha influencia y además se sentían muy protegidas, muy fuertes por los abogados fiscalistas, despachos que ganaban muchísimo dinero, no porque fueran buenos abogados sino no que era por el influyentismo.

"Porque podían convertir un asunto civil en penal, podían influir en el Poder Judicial, en el SAT, casi ellos ponían al de grandes contribuyentes, jugaban golf con ellos", fustigó el mandatario.