Nuestros subagentes, disfrazados de GPS desorientado, nos comentan que durante la reinauguración del moderno edificio del C-4 de Matamoros los que quedaron con el ojo cuadrado fueron los empresarios y representantes de la sociedad civil con la cátedra que les dio el "góber" Miguel Riquelme sobre el funcionamiento y la tecnología de primera generación de las 426 cámaras configuradas en la "big brother"… Perdón, en la pantalla "Video Wall", y aunque uno que otro amenazó con quedarse dormido, lo moderno de los equipos que conforman el Sistema de Video Vigilancia Regional, así como del nuevo Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), en el que médicos y paramédicos brindan atención vía remota a través de videollamadas, los mantuvo atentos.

A decir de los subagentes, a los asistentes también les llamó la atención, además de los canapés, la ampliación a las instalaciones del 911, la línea de emergencias en La Laguna que ha sido tan criticada y denostada durante años, porque dicen los usuarios que cuando ocurre una emergencia se tardan mucho y "nomás no funciona", y que las famosas llamadas "en espejo" son un fiasco. Pero lo que han evidenciado alcaldes, funcionarios e incluso uno que otro empresario es una total ignorancia sobre los protocolos que se siguen; y es que el 911 únicamente recibe la llamada de emergencia, la cual es "despachada" por medio de monitores a los elementos que representan a las diferentes corporaciones que tienen presencia en el Centro, como la Sedena, la Guardia Nacional, el valiente departamento de Bomberos, Cruz Roja, Protección Civil, los muchachos de la Policía Estatal, Policía Municipal, así como la fiscalía y hasta el sector salud, entre otros, de manera que si hay tardanza, es porque en estas dependencias no se mueven, por lo que el gobernador recomendó públicamente que al centro de atención no manden a los "castigados" o personal sin especialización, porque nomás iban a dormitar y a matar el tiempo con el celular. Y por cierto, el remodelado alto centro de seguridad no ha podido ser conectado al "minipentágono" de la dependencia que encabeza el jefazo de la Policía Municipal de Torreón, Primo García Cervantes, y es que, como ya es sabido, ambos Gobiernos podrán presumir de mucha tecnología, pero poca coordinación, por lo que el titular de la Policía de Torreón al fin prometió que ahora sí se unirán en una misma frecuencia con el Estado; claro, solo que no dijo cuándo.

Los subagentes, disfrazados de tianguista angustiada por las pocas ventas, reportan que como una "olla de presión despresurizada" se sintió para cientos de comerciantes el anuncio del Gobierno del estado de que en Torreón se reactivarán la mayor parte de los giros comerciales, quedando solo pendientes para estos días los gimnasios y posteriormente restaurantes bar, iglesias y centros de eventos sociales. Y aunque el análisis y decisión queda para la reunión del Subcomité Regional de Salud esta semana, el gobernador Miguel Riquelme decidió "jugársela" para apoyar la reactivación económica, pese a la alta cifra de contagios del temible COVID-19 que enfrenta Torreón, y manifestó que habrá vigilancia minuciosa, mayor aplicación de pruebas y ahora sí espera mejor coordinación con los alcaldes de La Laguna, pues es donde se registra actualmente el epicentro de contagios de la pandemia. Y por cierto, parece que lo que sí ha funcionado es eso de responsabilizar al Municipio de ciertas acciones de contención, como lo que se vivió la semana pasada con la reapertura "piloto" del tianguis de FOVISSSTE La Rosita, el cual encabezó la dirección de Plazas y Mercados, y los del Estado solo fueron para tomarse la foto pa'l Facebook. Cuentan que al estar ellos encabezando estas acciones se pusieron férreos y vieron que nomás no, y echaron para atrás esta reactivación; pese a ello, el alcalde Jorge Zermeño otra vez volvió a lanzar uno que otro dardo venenosos al decir que le extraña que en Torreón sigan los cierres, en comparación con Saltillo, donde la vida sigue como si el virus no existiera, o más bien las pruebas, dijeron otros.

Quienes están teniendo que repetir una y otra vez el conocido refrán "dime de qué presumes y te diré de qué careces" son los Gobiernos municipales de Gómez Palacio y Lerdo. Y es que por más que salieron a gritar a los cuatro vientos que en La Laguna de Durango sí se hacían respetar las medidas de confinamiento y sana distancia para prevenir los contagios del molesto coronavirus que vino a hacernos la vida de cuadritos, el desproporcionado aumento en las cifras de contagio que han tenido los dos municipios vino a mostrar que eso de andar quitando las bancas de las plazas públicas, como hizo el alcalde priista de Lerdo, Homero Martínez, o poner a la gente a barrer por romper el confinamiento, como presumió la alcaldesa de la "alternancia", Marina Vitela, en la hermana república de Gómez Palacio, pues no más fueron ocurrencias para presumir ante los medios de comunicación, ya que ninguno de los dos Municipios ha logrado coordinar una estrategia efectiva con las autoridades de la Secretaría de Salud del Estado de Durango, que no es que ofrezcan mucha certeza que digamos, pero es directamente la encargada de las políticas de prevención, atención y control de la pandemia. Nuestros subagentes, que todo lo oyen, nos comentan que mientras doña Marina por debajo de la mesa critica la administración del gobernador Pepe Aispuro, por aplicar pocas pruebas, tardar mucho en dar los resultados de laboratorio y no más andar cacareando la entrega del hospital general de Gómez Palacio, pero sin llevarlo a la realidad, también descansa, ya que si se aplicaran más pruebas, en el municipio que la alcaldesa dice gobernar podría haber más casos positivos que en el propio Torreón; y por otro lado, dicen que la alcaldesa ha utilizado sus contactos en el mundo de la enfermería para pedirle de mil formas a sus excompañeras de profesión que no anden balconeando la falta de insumos para enfrentar la pandemia en las clínicas del Seguro Social, ya que por más priista que doña Marina parezca, en la actualidad anda gobernando bajo el mismo partido que despacha en Palacio Nacional, Morena; aunque de vez en vez se lo tengan que recordar.

Los que no han dejado de trabajar por el bien de la nación, incluso en estos peligrosos días de pandemia, son los integrantes del Instituto Nacional de Migración en Coahuila, quienes han salido a realizar los operativos para salvaguardar el territorio de los incómodos migrantes que cruzan por estas tierras en busca del sueño americano; y es que, según nos reportan nuestros subagentes, disfrazados de vecino chismoso, algunos traviesos muchachos de esa dependencia federal han estado persiguiendo a los centroamericanos indocumentados que cruzan por la región, pero no para prevenir que puedan contagiarse de COVID-19, o como un gesto humanitario para quienes viajan incluso con niños, sino para ver si en estos tiempos de sequía logran alguna "colaboración" de quienes de por sí ya vienen pasando necesidades harto complicadas. Incluso, algunos vecinos de las colonias del poniente de Torreón, por donde suelen apostarse dos camionetas de migración, ya les han tomado fotos y videos que amenazan con subir a las inestables redes sociales si los agentes no dejan de hostigar a los desvalidos migrantes, que actualmente se han vuelto más vulnerables que de costumbre con el tema de la pandemia internacional. Incluso lo que ya es un tema en la agenda de algunos Gobiernos estatales es que muchas de estas personas se han quedado varadas en una especie de limbo, ya que en sus países de origen la cosa esta más que fea, y en los Estados Unidos, adonde pretenden llegar, tampoco es que el panorama pinte muy bien que digamos.