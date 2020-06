CEAV, rebasada y sin dar correcta atención

La titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Mara Gómez Pérez, reconoció en dos reuniones con diversos colectivos de la República que la institución a su cargo se ha visto rebasada en trabajo y no ha podido brindar la atención necesaria a los usuarios, debido al poco personal, presupuesto y al incremento de víctimas.

"El problema es gigantesco, no tienen idea de qué magnitud: vamos a empezar con desaparición forzada, que es el primer punto; ejecución extrajudicial; detención arbitraria; tortura; feminicidio, y trata. Esas son las prioridades y no digo que las otras violaciones a derechos humanos no sean graves, pero hay que empezar por algo", dijo.

Explicó a las familias de personas desaparecidas que cuando llegó a la institución empezó a ver las realidades concretas y a trabajar en ello. "Plantearnos cómo vamos a conseguir más abogados, más atención completa; cómo vamos a operar de otra manera".

Según la CEAV, hay 34 mil 215 personas en el Registro Nacional de Víctimas y la institución cuenta con "60 psicólogos para el país y 70 abogados, que hay uno o dos por estado y los demás en la Ciudad de México, llevan entre 100 y 250 casos cada uno".

Pese a la falta de personal para operar, en marzo se redujeron áreas para la atención de víctimas y otras desaparecieron, entre ellas la unidad de análisis forense y derechos humanos. "Yo intenté hacer el peinado principal del personal que no funcionaba o que no tenía el perfil.

"Ahora estamos tratando de no correr gente porque también es muy desgastante, además de que las plazas están congeladas. Es muy difícil llegar a una institución grande y tomar las decisiones correctas", comentó la titular de la CEAV.

Añadió: "Estamos capacitando a toda el área jurídica para que haga análisis de contexto y eso implica la necesidad de forense. Estamos haciendo un convenio para que forenses de la facultad de la UNAM vengan a ayudarnos, sabiendo también que la búsqueda en concreto le corresponde a la Comisión Nacional de Búsqueda".

Para la atención a las víctimas, la CEAV instaló oficinas, pero en su mayoría no son propietarios de ningún inmueble en los que opera. Ha tenido que subcontratar servicios. Gran parte del personal fue contratado "de manera irregular, con plazas eventuales y por outsourcing". según un comunicado. Con todo esto, las familias alegan que en ocasiones la única atención que reciben es del policía que se halla en la entrada.