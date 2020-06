Afectada, menor que fue detenida y retenida con sus abuelos en Piedras Negras

“Está muy mal, la mera verdad no duerme. La niña a cada rato repite que a su abuelo lo golpearon, que ella estuvo con su abuela pero que escuchaba que a su abuelo lo golpearon. No ha dormido, no duerme bien, son las dos de la mañana y ella todavía esta despierta", señaló Ana Karen González Hernández, madre de la pequeña de tres años que fue detenida junto con sus abuelos el domingo pasado por elementos de la Policía Civil Coahuila.

También manifestó su molestia con la Procuraduría del Niño, la Niña y la Familia (PRONNIF), pues señala que ha escuchado algunas declaraciones en las que aseguran que no tiene daño sicológico, además de que ordenó que el practicarán un examen ginecológico a la menor, sin comunicárselo, ni permitirle estar con su hija. Sumamente afectada, Ana Karen González, manifestó su preocupación por el hecho de que la menor fue sometida a un examen ginecológico y esta le fue practicada por un médico varón; situación que afecta a su hija, ya que ha procurado atender a la menor ella misma. "Yo a ella le he inculcado siempre desde chiquita, que ningún hombre le puede tocar allí. Inclusive mi esposo, él no le cambia el pamper, no la baña, no la mira, no nada y pues, la niña el día de ayer que llegue me dijo que sus partes le duelen", dijo la afligida madre.