Liberan a pareja detenida en Piedras Negras; FGE seguirá investigando

Alberto Morones Hernández y Armandina Terán Salazar, la pareja que fue detenida junto con su nieta de tres años por elementos de la Policía Civil Coahuila el domingo pasado por el delito de posesión de narcóticos, recuperaron su libertad la tarde de este martes; mientras que el ministerio público continuará con la investigación correspondiente.

En punto de la una de la tarde, la pareja salió de las instalaciones de la delegación norte I de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila con sede en el municipio de Piedras Negras.

Ariana García Bosque, representante legal de la mencionada pareja, dio a conocer que la liberación fue sin fianza, dado que el delito no es grave y el Ministerio Público continuará con la investigación. Aunque reiteró que sus representados no aceptan los señalamientos que les han manifestado.

“Hasta ahorita, a mí no me han notificado un no ejercicio de acción, que significa que el Ministerio Público ha corroborado que no hay datos suficientes para ejercitar esta acción y entonces el expediente concluye. Insisto, fue únicamente con relación al artículo 140 del Código Penal Nacional, que quiere decir que la investigación sigue abierta”, indicó la abogada.

Cabe recordar que tanto Morones Hernández como Terán Salazar fueron detenidos junto con su nieta de tres años, por elementos de la Policía Civil Coahuila, alrededor del mediodía del pasado domingo. Sin embargo, los familiares se enteraron de la detención alrededor de las cuatro de la tarde cuando se comunicaron con ellos, para pedirles la entrega de 150 mil pesos para dejarlos en libertad y que acudieran por la menor.

Los familiares se trasladaron a las instalaciones de la delegación norte I de la FGE les dijeron que no estaban allí detenidos, luego acudieron a las instalaciones del C4 de la Policía Civil, donde también les manifestaron que no estaban allí; situación que se replicó en la policía municipal.

Posteriormente acudieron a las instalaciones de la Guardia Nacional para denunciar la desaparición forzada de sus familiares, acudiendo nuevamente al C4 acompañados de los efectivos federales y donde les confirmaron que habían sido detenidos y ya estaban en la FGE.

De vuelta en el Palacio de Justicia, los familiares y la abogada, se percataron que la pareja y la menor fueron trasladados en una patrulla de la PCC alrededor de las seis de la tarde y posteriormente, fue entregada la menor a su madre.