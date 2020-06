Piden a gobierno mantener estímulos fiscales en sector pesquero

La bancada del PRD en la Cámara de Diputados pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador y al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, mantener los estímulos fiscales a la gasolina y al diésel para los sectores pesqueros y agropecuarios, pues eliminarlos afectaría 300 mil empleos directos y 2 millones de trabajos indirectos.

En mayo la Secretaría de Hacienda y Crédito público (SHCP) emitió un Acuerdo para eliminar los estímulos fiscales a la gasolina y el diésel en los sectores pesquero y agropecuario con el argumento de que es ineficiente y no se tienen reglas claras para su aplicación, pero es una deficiencia del gobierno que no se hayan emitido esas reglas, advirtió la diputada Mónica Almeida (PRD).

Esa decisión dejará a la deriva al sector, y sobre todo a pescadores o acuicultores de menores recursos y pondrá en riesgo su subsistencia, expuso la también presidenta de la Comisión de Marina.

La legisladora del PRD propuso por eso un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente en el que recordó que gracias a los estímulos fiscales pueden operar las embarcaciones y granjas acuícolas.

Los estímulos representan hasta el 70% de los costos de operación principalmente de las pequeñas embarcaciones, mismas que dan empleo a 300 mil pescadores y acuicultores, lo que a su vez detona más de 2 millones de empleos indirectos.

Por eso el aumento en el precio de los combustibles al concretarse la eliminación de los estímulos fiscales implicará "que estos sectores no puedan costear la compra de la gasolina y el diésel, viéndose obligados a detener sus actividades, generando desempleo y poniendo en riesgo el suministro de alimentos, así como una disminución de la derrama económica de todos los municipios costeros del país", alertó la legisladora.

Por eso acusó que "resulta insensato eliminar sin miramientos los estímulos al sector sin una justificación real", sin analizar su impacto y, encima, argumentar que el estímulo al diésel no se aplica porque no se han establecido los mecanismos para su operación, lo cual "evidencia la ineptitud" en la toma de decisiones pues es tanto como decir "que al no saber cómo operar los estímulos, mejor los eliminarán", lamentó.