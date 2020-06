Se 'casaron' siendo niños y 16 años después Twitter los reencontró

Dos jóvenes se han convertido en los protagonistas de una historia de 'amor' gracias a Twitter, pues 16 años después de haberse 'casado' cuando eran niños, la red social volvió a unirlos.

De acuerdo al portal de BuzzFeed News, Jack Callow de 20 años y residente de High Wycombe, Buckinghamshire, en Reino Unido, compartió a través de su cuenta en Twitter un par de fotografías en las que se le ve de niño junto a una niña, ambos vestidos como novios, mientras celebran una 'boda' con invitados.

"Así que me casé en la guardería, no vi a mi esposa en 16 años, no es de extrañar que tenga problemas de compromiso", escribió en su tuit adjuntando las fotografías.

So I got married in nursery looool haven’t seen my wife in 16 years, no wonder I have commitment issues pic.twitter.com/EeEfTj3jnc — Black Lives Matter (@Jxck_C) June 6, 2020

Callow contó a BuzzFeed que hace tiempo fue de visita a la casa de su abuelo para celebrar su cumpleaños número 75, lugar donde encontró las fotografías de su 'boda' y decidió compartirlas en Twitter, porque le pareció algo 'divertido' y 'lindo' entre todos los problemas que suceden en el mundo debido a la pandemia.

Según agregó Jack, él le pidió 'matrimonio' a 'Rena', la niña de las fotografías por lo que en una fiesta infantil de preescolar les organizaron una fiesta para celebrar la 'boda'.

Tras tuitear las fotografías, la red social no tardó en hacer su trabajo y encontrar a Rena Jutla, ahora de 21 años.

Started when we were younger you were mineeee https://t.co/11a7FYfwiC pic.twitter.com/BV7XYqm9Cu — Rena Jutla (@renajutla) June 6, 2020

Por su parte, usuarios encontraron 'linda' la historia de ambos, opinando que sería genial que de alguna manera sus vidas quedaran unidas de ahora en adelante.