Cancelan foro sobre racismo en el que participaría Chumel Torres

El Consejo nacional para revenir la discriminación, Conapred, canceló el Foro "Racismo y/o Clasismo en México" que se realizaría el 17 de junio por Facebook Live, en él participarían personalidades como Alejandro Franco, Chumel Torres, Tenoch Huerta, Maya Zapata y Mónica Maccise.

La participación de influencer Chumel Torres dio de qué hablar en redes sociales, pues para muchos es uno de los personajes más elitistas, clasistas y racistas que hay en México.

¿A este personaje invitan a un foro sobre discriminación, clasismo y racismo? Sigo esperando una disculpa pública de este individuo sobre los ataques a mi hijo menor de edad. @CONAPRED #ConLosNiñosNo pic.twitter.com/CGAJ07bcga — Beatriz Gutiérrez Müller (@BeatrizGMuller) June 16, 2020

En tono de burla, Chumel respondió a sus detractores:

"En twitter soy tt porque me invitaron a un live de conapred así es que mejor vine acá a ver sus caritas preciosas de bebés".

Esta mañana de martes, a través de Twitter, el Conapred especificó que debido a la intensa discusión pública que se generó sobre el evento, decidieron no llevarlo acabo en este momento.

En el mensaje se lee que más adelante realizarán un foro sobre las tensiones entre los derechos a la libertad de expresión y a la no discriminación y otro con especialistas en discriminación racial para discutir la naturaleza del problema, sus causas históricas y consecuencias sobre la desigualdad.

"Reconocemos que la organización del Foro 'Racismo y/o Clasismo en México' ha generado una intensa discusión pública. Creemos en el diálogo y en el debate. El foro se pensó como un espacio para impulsar el diálogo entre personas con posturas disonantes. Medimos que no es el momento para realizar un foro como el que se diseñó y hemos decidido cancelarlo y discutir al respecto. Conapred es la institución que promueve la no discriminación. Quienes lo integramos creemos en la importancia de hacer frente al discurso discriminatorio con más y mejor discurso, como indica la Relatora Especial sobre la Libertad de Expresión del Sistema Interamericano. Organizaremos un foro sobre las tensiones entre los derechos a la libertad de expresión y a la no discriminación y otro con especialistas en discriminación racial para discutir la naturaleza del problema, sus causas históricas y consecuencias sobre la desigualdad. Escuchamos a la ciudadanía, reconocemos los inconvenientes de ciertas decisiones y actuamos en consecuencia. Nuestra misión para lograr un país más igualitario, menos polarizado y menos desigual no cesa", se lee.

Chumel lamentó la decisión del Conapred y cuestionó:

¿Dónde denuncia uno si conapred lo discrimina? — CHUMIBEBÉ (@ChumelTorres) June 16, 2020

Se dijo sorprendido por "los tuists de odio" y por los ataques que recibió por participar en un lugar diseñado para acabar con los prejuicios.

"32,700 tuits de odio. Nunca pensé que la vez que más me han insultado ha sido por participar en un lugar diseñado para acabar con los prejuicios. Mucho menos que el lugar para acabar con dichos prejuicios tuviera prejuicios para recibirme".

Y los invitados nos enteramos de su cancelación por un programa de radio… así los huevos. https://t.co/PaMDC3tEaC — CHUMIBEBÉ (@ChumelTorres) June 16, 2020